Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Les collections NFT de Reddit ont pris un certain nombre des dix premières places sur OpenSea et ont enregistré des millions de volumes de ventes au cours de la semaine dernière.

Les NFT Reddit parmi les 10 meilleures collections d’OpenSea

L’entreprise de jetons non fongibles (NFT) basée sur Polygon de Reddit continue d’impressionner, avec 3 de ses collections d’avatars à jetons qui se classent parmi les dix plus élevées sur OpenSea en termes de volume de ventes au cours de la semaine.

En regardant le graphique du volume des ventes sur 24 heures, poieeeyee, utilisateur de Spooky Season by Reddit, est deuxième hiérarchique avec 274 Ether (tickers ETH en baisse de 1 532 $), soit 401 000 $ au moment de la rédaction, prix des ventes, derrière uniquement la guilde Bored Ape de Yuga Lab (BAYC ) à 684 ETH.

Les neuvième et dixième places sont ensuite occupées par Imagination Station de l’utilisateur Chipperdoodle ainsi que les Senses de l’utilisateur Rojom avec 121 ETH (177 400 $) et cent vingt ETH (175 900 $) de prix de vente au cours des vingt-quatre dernières heures.

En zoomant sur le graphique du volume des ventes sur sept jours, Spooky Season est le seul projet Reddit à se classer parmi les dix premiers avec son prix de vente de 880 ETH (1,2 million de dollars), l’insérant en sixième position au moment de la rédaction.

Pour ceux qui ne connaissent pas le projet NFT de Reddit, il propose un programme de création d’avatars à collectionner qui permet aux utilisateurs de créer et de vendre des collections NFT d’images de profil (PFP) avec des conceptions prenant en charge le logo de la mascotte Reddit Snoo.

Le déménagement a été un succès jusqu’à présent, avec un reportage Cointelegraph sur le mois calendaire grégorien. vingt-quatre que le nombre de portefeuilles contenant des NFT Reddit avait atteint environ 2,8 millions depuis son lancement en juillet.

Une propriété pensée par NFT comme des «montres de luxe» devant un tribunal de Singapour

Un juge de la Cour suprême de l’État de la République de Singapour s’est appuyé sur les lois sur la propriété existantes pour accorder une requête visant à empêcher un justiciable hodler de commercialiser un BAYC NFT, car il a comparé la catégorie de qualité à des biens comme les montres de luxe ou le bon vin.

Le différend en question implique le plaideur Janesh Rajkumar, qui allègue que le plaideur chefpierre.eth a contourné les termes d’un accord de prêt NFT et a saisi le jeton trop tôt.

Selon des documents judiciaires, via la plate-forme NFTfi, Rajkumar avait emprunté des actifs cryptographiques à chefpierre.eth en mettant son BAYC NFT en garantie, mais avait fixé des conditions pendant lesquelles la qualité ne serait pas liquidée sans donner « d’opportunités raisonnables pour former un remboursement complet du prêt. »

Après la liquidation du NFT, chefpierre.eth a poursuivi en répertoriant les NFT disponibles. Cependant, Rajkumar a alors déposé une plainte et a demandé au tribunal d’interdire la vente pendant la durée de l’affaire.

Expliquant son appel à accorder la requête, le juge Lee Seiu Kin a comparé les NFT aux objets de collection physiques, notant que :

« Les voitures, les livres, le vin et les montres de luxe… sont autant d’échantillons de choses extrêmement recherchées par les collectionneurs, [f]ou nomades numériques, en particulier ceux qui sont imprégnés du monde de la blockchain et des crypto-monnaies, les NFT sont devenus un objet de collection extrêmement recherché.

Faites-vous tatouer une larme dans le métaverse, votre grand-mère s’en fiche

Swallow, la société scolaire australienne Web3 fraîchement lancée, tente d’étendre le secteur du tatouage au métaverse.

Dans une annonce de lancement dans la semaine, la société a indiqué qu’elle permettrait “aux amateurs de métavers et aux joueurs de personnaliser leurs avatars et accessoires avec des tatouages ​​et des skins des tatoueurs les plus amusants au monde”.

L’un des principaux objectifs de l’entreprise sera de donner aux tatoueurs des moyens d’étendre leur présence en dehors de leurs points de vente, d’apporter une exposition supplémentaire à leur conception et à leurs styles et de créer une communauté numérique.

« Donner aux gens le pouvoir de se représenter en ligne grâce à l’art vestimentaire est un élément crucial de leur expertise numérique. De même, les tatoueurs recherchent des moyens de se développer en dehors de leurs studios physiques et de partager leurs styles plus généralement », indique le communiqué.

Selon Swallow, une centaine de tatoueurs se sont inscrits dès le saut, comme Aaron Della Vedova, le créateur de référence du podcasteur Joe Rogan. vingt-cinq partenariats commerciaux ont été conclus conjointement, ainsi que deux métaverses basés sur la blockchain dans Bloktopia et CrypCade.

Galaxy entre dans la communication vocale du dialogue sur les redevances NFT, c’est une “proposition de prix de base”

Avec le récent dialogue sur la question de savoir si les redevances des NFT sont raisonnables pour l’entreprise ou non, que certains cônes ont choisi de s’éloigner du modèle, le responsable de la qualité Galaxy a souligné que le réseau devrait faire attention à ne pas s’éloigner de ce qu’il juge. comme une “proposition de prix de base des NFT”.

Dans un long rapport, Galaxy met en évidence des connaissances indiquant que jusqu’à présent, “1,8 milliard de dollars de redevances sont payés par les créateurs de collections NFT basées sur Ethereum”, suggérant un “fort contingent d’utilisateurs prêts à payer des redevances”.

En fin de compte, le rapport note qu’il est trop tôt pour dire que les modèles de vente NFT seront les meilleurs, car des solutions supplémentaires peuvent sans aucun doute émerger avec des plates-formes et des entreprises utilisant des méthodes différentes.

“Seul le temps peut dire si les créateurs tirent encore des avantages des ventes secondaires, ou s’ils perdront un gain financier potentiel au profit d’un modèle de possession” pure “.”

Autres nouvelles intéressantes :

Après avoir récemment pris en charge les achats NFT facultatifs sur son App Store, Apple a essentiellement réitéré que ses frais de commission de vente de 30% sur tous les achats intégrés peuvent s’appliquer aux NFT, car cela ne changera pas les applications pour diriger les utilisateurs vers des voies externes pour obtenir les NFT. .

Cointelegraph a rapporté le 24 octobre que les connaissances de recherche de Google Trends montrent que le mot-clé “Web3” a pris de l’ampleur et a enregistré un sommet incomparable en termes de popularité maximale en 2022, alors que les recherches internationales de Google pour “Bitcoin” ont atteint leur objectif le plus bas en plus d’un an.