Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao (CZ), a averti que les résultats de recherche Google continuent de promouvoir les sites Web de phishing et d’escroquerie.

Malgré les politiques strictes de Google en matière de vente de crypto pour son service de publicité, les escrocs ont toujours été glissants entre les mailles du filet au cours des dernières années. Parfois, des sites Web frauduleux ont même été affichés au-delà de la crypto légitime et de la blockchain.

Dans un tweet du 27 octobre, CZ a averti qu’une fois en regardant CoinMarketCap sur Google, les sites de phishing avec une balise “ad” associée étaient contactés avant le site Web concerné.

«Cela affecte les utilisateurs qui ajoutent de bonnes adresses de contrat à MetaMask pour victimiser ces sites de phishing. nous essayons de contacter Google pour cela, et en attendant d’alerter les utilisateurs à ce sujet via les réseaux sociaux », a-t-il déclaré.

Google affiche les sites de phishing une fois que les utilisateurs recherchent CMC. Cela affecte les utilisateurs qui ajoutent de bonnes adresses de contrat à MetaMask pour victimiser ces sites de phishing. nous essayons de contacter Google pour cela, et en attendant d’alerter les utilisateurs à ce sujet via les réseaux sociaux. pic.twitter.com/3q4860Jl4H

– CZ Binance (@cz_binance) 27 octobre 2022

CoinMarketCap est l’un des agrégateurs d’informations cryptographiques les plus couramment utilisés sur le marché et n’était pas héritable par Binance moyennant des frais non révélés en avril 2020. Compte tenu de sa qualité, une grande partie du trafic peut être dirigée vers ces publicités frauduleuses.

Dans certains cas, les sites Web de phishing seront difficiles à identifier, car ils utilisent généralement des URL d’âme pour inciter les personnes qui ne prennent pas note à cliquer. par exemple, un des sites Web mis en évidence par CZ était orthographié « coinomarketcaap ».

En avril de cette année, la société de sécurité blockchain SlowMist a découvert une escroquerie de phishing liée à Terra dans laquelle des acteurs dangereux utilisaient Google Ads pour gérer des sites Web d’âme utilisant le protocole Achor et la désapprobation d’Astroport.

Selon SlowMist, les sites Web promus ont été classés plus tôt que les sites particuliers que les individus triaient et ont ensuite balayé environ 4,31 millions de dollars de Luna Classic (LUNC) à partir de cinquante-deux adresses entre le 12 avril et le 21 avril.

En novembre 2021, la branche d’analyse de la société de cybersécurité stop a également révélé un rapport avertissant qu’environ 500 000 $ avaient été prélevés par des escrocs qui utilisaient Google Ads pour commercialiser des sites de phishing qui imitaient les fournisseurs de portefeuilles cryptographiques MetaMask et Phantom.

Le service de publicité de Google a fait l’objet d’un vif intérêt au cours de la semaine lorsque la société mère Alphabet a souligné dans sa décision sur les résultats du troisième trimestre que les dépenses en publicité de recherche des sociétés monétaires et cryptographiques avaient diminué d’un trimestre à l’autre.

“Nous avons constaté une baisse des dépenses de certains annonceurs dans les zones délimitées des annonces de recherche. par exemple, dans les services monétaires, nous avons tendance à constater un recul des sous-catégories d’assurance, de prêt, d’hypothèque et de cryptographie », a déclaré Philipp Schindler, directeur commercial de Google. Cependant, l’entreprise ne semble avoir aucun scrupule à accepter les paiements publicitaires des escrocs.