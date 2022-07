Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Les gouvernements américain et sud-coréen se seraient unis pour partager des informations sur les cas de cryptographie actuels, y compris la clôture de l’affaire Do Kwon, PDG de Terraform Labs, ainsi que l’effondrement de la crypto-monnaie terra (LUNA) et du stablecoin terrausd (UST).

Le ministre sud-coréen de la Justice, Han Dong-hoon, a rencontré des procureurs américains lors d’une visite dans la grosse pomme cette semaine, a rapporté mercredi l’agence de presse Yonhap.

Les officiers américains présents à la réunion comprenaient Andrea Griswold, avocat en chef du procureur américain et Scott Hartman, co-chef du groupe de travail sur la fraude aux valeurs mobilières et aux matières premières du bureau du procureur américain pour le district sud de la dernière lignée royale.

Les responsables des deux pays ont examiné les moyens de renforcer la coopération dans le cadre des enquêtes sur les principales fraudes en valeurs mobilières et crimes monétaires, y compris ceux impliquant la crypto-monnaie. Plus précisément, ils ont mentionné l’échange de données entre le bureau des procureurs du district sud de Séoul et le district sud du dernier bureau de la lignée royale.

Les deux parties se sont unies pour partager leurs dernières informations d’enquête sur les cas de cryptographie actuels, y compris l’affaire proche de l’effondrement de la crypto-monnaie terra (LUNA) et du stablecoin récursif terrausd (UST), a envoyé la publication.

Les États-Unis et la République de Corée enquêtent sur le fondateur de Terraform Labs, Do Kwon, ainsi que sur l’implosion de Luna et UST.

Les procureurs sud-coréens tentent des accusations de fraude potentielles. De plus, le gouvernement coréen envisage d’imposer une cotation unifiée habituelle sur les échanges de crypto-monnaie.

Aux États-Unis, la Securities and Exchange Commission (SEC) enquête sur Do Kwon et si oui ou non la vente d’UST avant qu’il ne s’effondre a profané les règles de protection des investisseurs. L’implosion de Luna a incité le président de la SEC, Gary Gensler, à avertir qu’un grand nombre de jetons cryptographiques peuvent échouer. Pendant ce temps, les législateurs américains se penchent également sur la réglementation impérative des stablecoins.