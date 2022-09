Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Alors que la communauté des crypto-monnaies se prépare pour The Merge, Hive Blockchain Technologies, cotée au Nasdaq, a révélé dans la mise à jour de production d’août 2022 de la société qu’elle prévoyait de redistribuer sa puissance de hachage dédiée à Ethereum vers “d’autres pièces exploitables par GPU”.

L’équipe technique de Hive recherche des pièces exploitables par GPU alternatives

Le 6 septembre, Hive Blockchain Technologies (Nasdaq : HIVE) a révélé le rapport de production d’août de la société qui parle de quelques « productions mensuelles record de BTC » et donc de la nomination d’un avocat général de remplacement. Hive a également mentionné la transition imminente du réseau Ethereum de la preuve de travail (PoW) à la preuve de participation (PoS).

Hive a consacré 6,49 terahash par seconde (TH/s) de hashrate Ethash à la chaîne Ethereum en août et a enregistré une moyenne de 6,19 TH/s au cours des trente derniers jours. L’exploitation minière cotée en bourse a également parlé de la mise à niveau de Bellatrix et donc de la date de fusion calculable. la société se prépare pour la transition et peut dédier son hashrate GPU ailleurs.

“Hive a déjà commencé l’analyse de l’extraction de pièces exploitables par GPU alternatifs avec sa flotte de GPU, et met en œuvre des tests bêta sur, avant [The Merge]», Hive susmentionné en semaine. “L’équipe technique de la société met en œuvre une technique pour optimiser l’économie politique du hashrate de la capacité d’extraction de 6,5 Terahash d’Ethereum dans le cas de la transition d’Ethereum vers la preuve de participation, à travers diverses pièces exploitables par GPU alternatives.”

La majeure partie de la capacité de minage de Hive est consacrée au minage de bitcoin (BTC) ; Cependant, il a également noté que l’extraction d’Ethereum était rentable. Hive note que les opérations d’extraction d’Ethereum de la société ont “historiquement généré trois à quatre fois plus de revenus par unité d’alimentation que l’extraction de bitcoins”.

En août, Hive a réussi à amasser 518,8 BTC et a augmenté de 16,7 BTC par jour. Hive prétend posséder au bord de quatre exahash ou 3 900 000 terahash dédiés à la blockchain Bitcoin. Hive a déclaré avoir vu “un pic BTC Equivalent Hashrate de 3,92 Exahash en août, avec [an] taux de hachage moyen de 3,70 Exahash de BTC Equivalent Hashrate tout au long du mois d’août.