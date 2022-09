Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

La RBI indienne, la Reserve Bank of India (RBI), aurait demandé à quatre banques de piloter la monnaie numérique de la Banque centrale du pays (CBDC) avant son lancement public.

RBI va piloter la CBDC indienne avec des banques du secteur public

La Reserve Bank of India (RBI), la Banque centrale du pays, aurait demandé à quatre banques du secteur public de tester la monnaie numérique de la Banque centrale indienne (CBDC), Moneycontrol lundi, citant 2 agents de banque anonymes.

L’un des officiers aurait déclaré :

La RBI a demandé à l’Inde, à la banque commerciale du Punjab, à l’Union Bank of India et à la Bank of Baroda de gérer le projet pilote en interne.

“Il pourrait y avoir un projet pilote sur les CBDC”, a confirmé un autre haut responsable d’une banque du secteur public à la publication. « Le décompte pourrait accompagner le lancement cette année. une fois qu’il sera spécifiquement déployé, la marchandise et les spécifications seront à voir.

La Reserve Bank of India consulterait en outre de nombreuses sociétés fintech sur la roupie numérique. Parmi eux se trouve la société américaine FIS, qui a conseillé les banques centrales sur les problèmes de CBDC, comme les paiements hors ligne et programmables, l’inclusion d’argent et les paiements CBDC transfrontaliers.

La directrice principale du FIS, Julia Demidova, a déclaré la semaine dernière au média :

Le FIS a eu de nombreux engagements avec le décompte… Notre programme connecté pourrait être étendu au RBI pour expérimenter de nombreux choix de CBDC.

“Qu’il s’agisse d’une transaction CBDC de gros ou de détail, notre technologie peut également être étendue aux banques d’affaires partout où elles vérifieront et symboliseront les espèces de la Banque centrale dans le type d’espèces réglementées numériques”, a-t-elle déclaré.

Le ministre indien des finances, Nirmala Sitharaman, a déclaré lors de la présentation du budget fédéral 2022 en février que la RBI peut émettre une CBDC au cours de cette année. En mai, la Banque centrale a annoncé qu’elle adopterait une “approche graduée” pour lancer la roupie numérique.

« La roupie numérique va être le type numérique de notre roupie physique et peut être régulée par le décompte. Il s’agit d’un tel système qui peut altérer l’échange de degré d’association de la monnaie physique avec la monnaie numérique », a précédemment expliqué le Premier ministre indien Narendra Modi.

Pendant ce temps, le décompte plaide pour une interdiction de toutes les crypto-monnaies comme le bitcoin et l’éther. Le sous-gouverneur de la RBI, T. Rabi Sankar, a mentionné plus tôt cette année que les crypto-monnaies n’ont “pas de flux monétaires sous-jacents” et “pas de prix intrinsèque”, ajoutant qu'”elles mesurent carrément les schémas de Ponzi, et seront encore pires”. Le banquier central a souligné: “Interdire la crypto-monnaie est peut-être le choix le plus judicieux en Inde.”