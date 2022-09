Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

L’univers Toki se compose d’Antiquités NFT, PFP et de leur propre Miniverse déjà en place. Un nouveau projet sur la blockchain Ethereum créé dans le but de transférer une bouffée d’air contemporain dans le domaine NFT. Le projet NFT PFP fractionné offre un assortiment NFT sur le thème du diplôme associé sans exemple avec une intrigue hors du commun, impressionné par le voyage fidèle des personnages Toki toujours courageux et capables vers la planète Terre.

Cet assortiment d’un autre monde comprend 10 000 NFT PFP de chasseurs de trésors conçus sur le protocole d’amélioration ERC-721a. Petits mais puissants, les chasseurs limités présentent plus de 300 attributs dessinés à la main qui se déploient sur quatorze traits, y compris le type de personnage, l’arrière-plan, le haut du corps, le bas du corps, l’animal de compagnie et l’accent avant-gardiste.

Tous les détenteurs de Toki Universe vont pouvoir recevoir, et des NFT antiques fractionnés à la menthe émis par DGallery. Le NFT antique fractionné s’appuie sur la marchandise particulière que la galerie a de l’avenir. La plupart des choses sont achetées dans des maisons de vente aux enchères comme Sotheby’s, Christie et des canaux personnels alternatifs. DGallery est créé dans le seul but de mettre en lumière le savoir-faire culturel et ancien chinois. Il apporte le prix de milliers d’années d’art, d’artisanat et de patrimoine chinois authentiques, et s’engage à les conserver au maximum. En plus de cela, la galerie rassemble activement des œuvres d’art et des antiquités de grande valeur en Chine qui remontent autant à la dynastie et aux dynasties Ch’ing. Aujourd’hui, il a évolué pour devenir à la mode | une maison d’assortiment d’antiquités contemporaines pour servir une foule plus large de collectionneurs d’art passionnés et modernes, avec plus de 1 000 articles dans son inventaire parmi lesquels s’installer.

Soutenus par une équipe d’investisseurs NFT chevronnés, les pionniers de Toki Universe ont été les premiers témoins des succès et des écueils de l’alternative récente. Ils ont constaté que NFT est en train de devenir peu à peu plus courant dans l’esprit et qu’il fallait faire quelque chose de vraiment percutant qui les distingue. De plus, l’équipe comprend l’importance d’assurer la transparence et la cohérence tout en créant une communauté loyale et dévouée dans la zone NFT. Par conséquent, un modèle est utilisé partout où un prix incessant est réacheminé vers la communauté grâce à une conception de haute qualité et à une utilité ciblée. Lorsqu’avec succès, la collecte d’une équipe de spécialistes dans leurs différents domaines, la mission d’amener Toki Universe sur la planète Terre a commencé.

Selon M. Louivee Lim, le consultant du projet de Toki Universe: «Nous souhaitons fusionner notre expérience dans le monde standard et virtuel pour créer un assortiment désirable et extraordinaire que le domaine NFT n’a jamais vu auparavant. Alors que nous avons tendance à épater le nouveau monde, nous avons tendance à nous efforcer également de préserver le monde récent, qui contient de superbes reliques anciennes.

D’autres utilitaires essentiels de Toki Universe incluent le flux de revenus provenant des ventes d’antiquités, une invitation exclusive à jouer à des jeux sur le métaverse, mais aussi la possibilité de participer au Toki Achievement Bar ou TAB. Notre feuille de route dédiée a défini le calendrier de l’événement TAB et les avantages alternatifs de l’univers Toki. Cela inclut l’accès à des marchandises telles que des t-shirts, des sweats à capuche et des casquettes. Les titulaires qui ont atteint un niveau défini peuvent débloquer des invitations supplémentaires aux fêtes et événements les plus récents et les plus populaires partout où ils rencontreront d’autres titulaires en réalité.

Il est prévu de développer Toki Universe dans le Sandbox dans le futur et Decentraland est en pourparlers et sera bientôt plus à la feuille de route. La collaboration très attendue avec Otherside à travers l’acquisition de terres métaverses, mais le changement d’intégrité oblige avec la guilde Bored Ape est également plus en vue.

L’ambition à long terme de Toki Universe est de favoriser une propriété et un environnement dirigé par la communauté. 10 000 offres au total de Toki NFT pourront bientôt être lancées via le nouveau et passionnant média Toki Auction pour définir efficacement la tendance et diriger les moyens dans le monde NFT. Impressionné par Doodles, ce type d’enchères permet aux enchérisseurs d’enchérir le montant maximum d’ETH dans leurs offres initiales selon leurs besoins, tout en ayant la possibilité d’étendre leurs offres. Dans le même temps, la fourniture de NFT disponible et le calendrier des enchères sont déterminés et bloqués. Au cours de la vente aux enchères Toki, la valeur de compensation est connue et chacun enchérit sur la valeur de compensation peut avec succès recevoir les NFT mais comme remboursement s’il reste un reste en tenant compte de l’enchère de l’utilisateur individuel et de la valeur de compensation. Pour toute offre infructueuse, un remboursement complet sera émis en conséquence.

Lors de la vente particulière de l’antiquité, une partie des bénéfices sera réacheminée vers le bloc-notes communautaire pour obtenir un prix supplémentaire pour les détenteurs extrêmement appréciés et constants. pour démarrer, les détenteurs auront également accès au marché Toki dédié.

Alors que le jour du lancement officiel de Toki Universe approche à grands pas, l’équipe travaille sans relâche pour s’assurer que les choses ne déraillent pas pour satisfaire les attentes des futurs détenteurs tout en préparant le terrain pour le monde NFT en plein essor.

Cet assortiment pionnier de Toki Universe NFT PFP peut officiellement arriver sur le marché grâce à un grand lancement le 9 septembre 2022. Toki Universe invite chaque passionné de WEB3.0 à rejoindre sa communauté et à faire partie de son voyage métaverse.

«Notre style vient avec le PFP, le style des cartes et les futurs attributs de jeu métavers. le primaire que nous connaissons tous dans le domaine NFT. Il a fallu plus de 8 mois aux États-Unis pour créer ce projet et nous n’en sommes qu’au début. par QX, directeur inventif de Toki Universe.