Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Dubaï, mardi 30 août – Zogi Labs Ltd. lance officiellement The Legends of Bezogia Beta au public mondial cherchant à découvrir un MMORPG basé sur la cryptographie NFT comme jamais auparavant. The Legends of Bezogia porte le commerce du vice-crypto vers de nouveaux sommets avec des graphismes de niveau supérieur, une trame de fond coûteuse et profonde, une multitude de personnages et de méchants de sortie et un immense monde ouvert. Les joueurs loueront, posséderont et vendront leurs propres personnages NFT Bezogi ET les équiperont d’armes NFT qui ajoutent une saveur distinctive au gameplay jamais vu auparavant dans un immense jeu en monde ouvert basé sur la cryptographie NFT.

“Après une année de labeur, de dévotion et de passion inventive, nous sommes très heureux de lancer enfin The Legends of Bezogia Beta lorsqu’UNE réponse et une inscription irrésistiblement positives comptent. Dans le but de prendre d’assaut le commerce des vices cryptographiques NFT, le sport peut offrir aux utilisateurs du monde entier une toute nouvelle expertise en matière de vice cryptographique qui convient pour 2022. Mesure carrée l’époque des jeux cryptographiques voulant une sorte de Gameboy classique de années 90, The Legends of Bezogia est peut-être un immense monde ouvert avec une intrigue passionnante, des combats bourrés d’action et des mécanismes de jeu complexes que nous avons travaillé sans relâche pour fournir. Avec la sortie de la bêta, nous avons invité les joueurs à s’immerger dans un tout nouveau monde de vice crypto avec des mécanismes de jeu pour gagner et jouer pour s’amuser qui pourraient remodeler le paysage du vice NFT tel que nous le connaissons tous. Steve Murray, PDG de Zogi Labs Ltd.

Réclamez votre jeton de présence

Les mille premiers joueurs à s’inscrire, à être acceptés en tant que bêta-testeur et à pratiquer le sport peuvent recevoir un jeton d’action de groupe tout au long de la première journée du lancement de la bêta. Unique et plus jamais accessible, ce jeton offre aux joueurs la possibilité de posséder leur terriblement infime partie de l’expérience The Legends of Bezogia Beta.

À quoi s’attendre

La bêta de Legends of Bezogia regorge de choses amusantes à essayer et à faire, permettant aux joueurs de s’inscrire et de plonger directement dans le métaverse de la culture du monde ouvert le plus important sur le marché de nos jours. Les joueurs s’attendront à découvrir les choses suivantes dans le jeu.

Un monde ouvert massif – Étant intentionnellement un MMORPG, le sport a des paysages géants et luxuriants à explorer pour les joueurs. Bezogia est peut-être un endroit sauvage, ne soyez pas sous-préparé !

Des millions d’armes uniques – Le système de rareté de The Legends of Bezogia ouvre la possibilité d’expérimenter de nombreuses armes complètement différentes de rareté et d’esthétique variées. Les joueurs tenteront de les appeler à la bêta sur les ennemis difficiles qui les attendent à Bezogia.

Ennemis puissants – Bezogia regorge d’ennemis horribles et difficiles qui attendent d’être écrasés sous les bottes de Bezogi endurci au combat. lancez-vous seul ou réalisez une tripotée et cassez des crânes !

Quêtes d’introduction – Quêtes conçues pour donner aux joueurs une introduction légère à la planète de mesure carrée de Bezogia présente dans la bêta. Les joueurs s’arrêteront dès le début.

Combat passionnant – Avec des armes fabriquées à partir des quêtes d’introduction, les joueurs s’arrêteront au combat directement dans la bêta. Fabriquez une lame et amenez-la sur un Trollface qui se cache autour du camp de départ.

Métaverse rempli de mèmes – Bezogia est bourré de mèmes humoristiques basés sur la cryptographie comme Whalon Musk et la bougie inexpérimentée. En tant que principal jeu de cryptographie pour les non-crypto, The Legends of Bezogia vise à administrer aux joueurs sans expérience de crypto une introduction légère dans le monde des mèmes d’exploitation de crypto-monnaies.

Les joueurs sont inspirés pour administrer des commentaires sur quelque chose qu’ils découvrent dans la bêta et qui nécessite des ajustements. La version étant actuellement en phase bêta, l’équipe est disponible pour créer des correctifs afin d’améliorer l’expérience des joueurs et d’affiner les systèmes de jeu jusqu’à la sortie complète du jeu au premier trimestre 2023.