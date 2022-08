Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Jeudi, la chaîne câblée populaire MTV a révélé que les rappeurs légendaires Eminem et Snoop Dogg avaient décidé d’interpréter le single à succès du duo “From the D two The LBC” ce dimanche. Le clip vidéo présente les jetons non fongibles (NFT) issus de la gamme Bored Ape Boat Club (BAYC), et le spectacle qui approche est pris en compte dans la toute première performance de remise de prix inspirée du métaverse.

Dans trois jours, le 28 août 2022, à 20 h (HNE), MTV accueillera les Video Music Awards habituellement appelés VMA. La cérémonie de remise des prix sera la trente-septième remise de prix vidéo de MTV depuis le quatorzième mois du calendrier grégorien, 1984.

Les VMA de cette année se dérouleront au centre prudent du centre urbain du New Jersey et seront animés par LL Cool J, Nicki Minaj et Jack Harlow. Le 25 août, MTV a tweeté quelques performances spéciales des stars du rap Snoop Dogg et Eminem.

“SOIS PRÊT… [Eminem and Snoop Dogg] ar transfert “Du D deux Le LBC” à la scène des VMA pour une performance de performance “, a déclaré MTV. L’émission à venir du duo de rap est considérée comme la toute première performance de remise de prix inspirée du métaverse depuis le single à succès “From the D 2 The LBC” présente les NFT BAYC des deux rappeurs.

Eminem possède BAYC # 9 055 et Snoop Dogg possède BAYC # 6 723, et chacun a été acheté pour 6 chiffres par NFT. chaque associé d’Eminem a qualifié Snoop de collectionneurs passionnés de NFT et le clip vidéo “From the D two The LBC” présente les NFT de haut niveau des artistes de manière animée. Le clip du duo est également nominatif pour un prix VMA.

L’actualité des MTV VMA suit les créateurs de la gamme BAYC Yuga Labs, les co-fondateurs Gordon toast et Gargamel, cathartique les droits de licence pour les propriétaires de Cryptopunks et Meebits. Yuga Labs a fait la même chose avec les NFT du BAYC, du Mutant Ape Boat Club (MAYC) et du Bored Ape Kennel Club (BAKC).

La possession matérielle donne aux propriétaires NFT le droit de tirer parti de leurs NFT pour des activités professionnelles ou personnelles comme Eminem et Snoop l’ont fait avec BAYC # 9 055 et BAYC # 6 723. Ce n’est que dans un passé proche qu’Eminem a révélé une image de lui-même sur Twitter accroché en studio avec le légendaire producteur de musique Dr. Dre et Snoop.

Les VMA de cette année mettront également en vedette Lil Nas X QUI a remporté le prix VMA de la vidéo de l’année l’année dernière, et il est nominatif une autre fois pour le prix de la vidéo de l’année. Si la personne créative gagne à nouveau, Lil Nas X sera le premier lauréat du prix VMA à remporter le prix le plus élevé consécutif.

Lil Nas X est également dans la technologie NFT, et le musicien a été spéculé pour collaborer avec la société de médias sociaux Tiktok et libérer la conception numérique avec l’entreprise. Tiktok avait déjà sorti des NFT avec l’influenceuse des médias sociaux et musicienne pop Bella Poarch, à bord de Grimes WHO a réussi à rassembler 6 millions de dollars de la vente NFT.

Un rapport révélé par Rolling Stone mentionné ci-dessus, les collaborations Tiktok NFT avec des stars notoires étaient considérées comme «un gâchis» et «une blague complète». Il y a quelques mois, l’assortiment NFT de figurines d’action numériques et de rythmes originaux d’Eminem a généré environ 1,78 million de dollars via un accord d’achat conclu sur le marché NFT d’entrée de gamme.

Eminem a également investi des fonds dans Makersplace, à bord d’une multitude de fonds de capital-risque et de l’ami d’Eminem, le dirigeant de Goliath Records et ancien président de Def Jam Recordings Paul Rosenberg.