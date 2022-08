Par Clark

Le plus grand opérateur de distributeurs automatiques de billets (GAB) de crypto-monnaie, Bitcoin Depot, a dévoilé son intention de voyager en public via un accord de société d’acquisition à vocation spéciale (SPAC). L’acquisition de 885 millions de dollars sur la réponse électrodermique II Meteora (GSRM) peut créer Bitcoin Depot, une société cotée en bourse cotée au NASDAQ.

En semaine, l’opérateur de crypto ATM basé aux États-Unis Bitcoin Depot a proclamé que la société pourrait bientôt être une société cotée en bourse une fois fusionnée avec la société de chèques en blanc réponse électrodermique II Meteora (Nasdaq: GSRM). Les fusions SPAC sont un moyen populaire pour les sociétés de cryptographie qui tentent d’obtenir une liste plus rapidement que les anciennes méthodes d’offre publique initiale (IPO). Bitcoin Depot est le plus grand opérateur de guichets automatiques cryptographiques en termes de machines déployées dans le monde, car les informations de coinatmradar.com indiquent qu’il est au bord de 7 000 machines distribuées.

“Aujourd’hui marque une étape vitale pour Bitcoin Depot”, a déclaré Brandon Mintz, dirigeant d’entreprise et père fondateur de Bitcoin Depot, dans une déclaration très en semaine. “Nous essayons invariablement d’étendre notre portée, ainsi autant d’entre nous que possible accéderont à la crypto-monnaie pour gérer leur propre argent et effectuer des transactions d’argent plus faciles et moins compliquées.”

Lorsque la transaction avec GSRM est conclue, le regroupement d’entreprises est nommé “Bitcoin Depot Iraqi National Congress.” et les actions peuvent être négociées sur le NASDAQ sous la nouvelle image de ticker “BTM”. Les quelque 7 000 guichets automatiques que Bitcoin Depot a mis en place sont en grande partie situés en Amérique du Nord, couvrant quarante-sept États des États-Unis et neuf provinces canadiennes. aujourd’hui, il y a 38 742 guichets automatiques de crypto-monnaie installés dans le monde et les 10 meilleurs opérateurs gèrent 69,3 %.

Les 3 principaux concurrents de Bitcoin Depot sont Coin Center avec 5 284 machines, Coinflip avec 4 069 machines et Bitcoin of America avec 2 352 machines. Bitcoin Depot propose également un service connu sous le nom de Bdcheckout, qui fournit aux titulaires de compte Bitcoin Depot le pouvoir de remplir des bitcoins dans plus de 8 000 emplacements chez les principaux détaillants. L’annonce de Bitcoin Depot note en semaine que tant qu’il n’y a pas de rachats, le prix combiné une fois l’accord peut avoir un prix de l’action calculable de 885 millions de dollars.