Par Clark

La plate-forme multiplateforme de création d’avatars générée par l’IA pour le métaverse, préparée par Player Pine Tree State, a levé 56 millions de dollars dans une diode sphérique de financement extrêmement série B par le pianiste Andreessen (a16z). Le co-fondateur et PDG de la startup, Timmu Drag, a déclaré que le financement allait être utilisé pour faire évoluer le système d’avatar métaverse multiplateforme.

Les investisseurs injectent Ready Player Me avec un capital contemporain, le PDG déclare que «l’interopérabilité» est la clé pour déverrouiller le métaverse

Mardi, Ready Player Me State (RPM), une startup qui empêche les avatars 3D d’être exploités dans le métaverse, a annoncé que la société avait levé 56 millions de dollars dans un cycle de financement extrêmement de série B. le financement le plus récent fait suite à la série A de la société proclamée en décembre 2021, une fois que l’équipe a levé 13 millions de dollars dans une diode sphérique extrêmement financée par Taavet + Sten.

Le financement de la série B pour 56 millions de dollars a été diode par a16z, et d’autres participants incluent le co-fondateur de Roblox David Baszucki, les co-fondateurs de King Games Sebastian Knutsson et Riccardo Zacconi, Hartbeat Ventures, Punk6529, la famille D’Amelio, Snowfro, Collab Currency, Plural et Konvoy Ventures. Le co-fondateur de Twitch, Justin Kan, a également participé aux tours par minute de la série B. Le directeur général de tours par minute, Timmu Drag, estime que la propriété multiplateforme sera la clé pour déverrouiller le métaverse.

“Ce qui peut débloquer l’expérience du métaverse de réalité, c’est la capacité entre les jeux, les mondes et les applications et une identité uniforme pour les utilisateurs à travers toutes les expériences”, a déclaré mardi. «Nous supposons qu’il est essentiel pour les utilisateurs de mondes virtuels de former un avatar associé qu’ils aiment et d’acheter des skins et des accessoires d’avatar qui fonctionnent dans le métaverse et ne semblent pas être bloqués dans un jeu. Les révolutions par minute du gouvernement ont ajouté :

Cette injection de fonds permettra à Player Pine Tree State préparé de continuer à faire évoluer le système d’avatar pour le rendre plus polyvalent pour les développeurs, de produire de nouveaux outils pour aider les développeurs légitimes avec des actifs d’avatar et de créer des outils permettant aux créateurs individuels d’exiger une partie du marché des avatars inter-jeux.

Ready Player Pine Tree State Inks traite avec des joueurs distingués, tandis que les marques et les géants de l’entreprise peuvent tirer le meilleur parti de la construction Metaverse

RPM a déjà noué des partenariats avec des sociétés renommées telles qu’Adidas, Warner Brothers, Pull&Bear et Dior. La startup opère également avec Hiber, Mzaalo, la plateforme Nemesis, 8th Wall et Pixelynx. tours par minute a également complété une infrastructure d’avatar personnalisée pour les géants de l’entreprise comme HTC, Verizon, Tencent et Wargaming. dessert apple Lai, associé commandité chez a16z, a déclaré que la banque non dépositaire était “impressionnée par l’équipe” et a noté que l’apparence d’a16z était impatiente de fonctionner avec des révolutions par minute.

“Ready Player Pine Tree State est adoré par les développeurs et les joueurs comme la plus grande plate-forme pour les systèmes d’avatar en tant que service et est bien sur leur grâce à la construction du protocole d’identité pratique pour le métaverse ouvert”, a expliqué Lai tout au long de l’annonce. mardi.

Le financement de RPM suit un flux important de marques et d’entreprises communes cherchant à tirer le meilleur parti de la construction métaverse. sur le gestionnaire de fonds avec 1,4 milliard de dollars d’actifs sous gestion (AUM), Invesco, a lancé un fonds métaverse. L’Université des sciences et technologies du port construit un domaine métavers, et l’Université de la capitale nationale dispense également des cours d’ingénierie dédiés à la technologie métaverse.

Au cours de la deuxième semaine d’août, des rapports ont montré que Samsung avait signé une note d’entente (MOU) avec diverses startups du métaverse. Cependant, le métaverse a également été beaucoup critiqué, car la construction a été critiquée par des sommités telles que le capitaliste Mark Cuban et le co-fondateur d’Ethereum, Vitalik Buterin.