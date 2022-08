Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Crypto Exchange Hotbit a déclaré la suspension du commerce, des dépôts, des retraits et du financement sur sa plateforme. L’application de la bourse a gelé un certain nombre de ses fonds et assigné à comparaître certains cadres supérieurs alors qu’ils enquêtaient sur une affaire criminelle impliquant l’ancien travailleur de la bourse.

Hotbit suspend le commerce, les dépôts et les retraits

L’échange de crypto-monnaie Hotbit a déclaré mercredi la suspension de ses services. la société a écrit :

Nous avons le regret de vous dire que Hotbit peut avoir besoin de suspendre les fonctions de commerce, de dépôt, de retrait et de financement. L’heure précise de départ ne peut pas être déterminée à l’instant.

L’échange a précisé que l’explication de la suspension est due au fait qu’un ancien cadre est soupçonné d’avoir enfreint les lois pénales.

L’employé a quitté Hotbit en avril. À l’insu de l’échange, il était inquiet lors d’un projet l’année dernière qui violait l’observateur interne de l’entreprise, détaille l’annonce.

Les forces de l’ordre ont assigné à comparaître divers cadres supérieurs de Hotbit depuis la fin juillet. ils aident actuellement les autorités dans le cadre de l’enquête, l’échange supplémentaire, élaborant :

De plus, l’application a gelé certains fonds de Hotbit, ce qui a empêché Hotbit de fonctionner couramment.

Le site Web de Hotbit indique que l’échange compte plus de 700 000 utilisateurs enregistrés dans plus de 210 pays. “Par cette spécialisation dans les marchés mondiaux en croissance comme les marchés de la Russie, du Japon, des pays asiatiques, de la Turquie et des pays d’Asie du Sud-Est, Hotbit a rassemblé ses utilisateurs de Twitter, Telegram, VK et Facebook”, détaille le site Web.

L’échange n’offre pas de services aux utilisateurs de divers pays, y compris les États-Unis, la Chine, Singapour et le Japon.

Hotbit demande la libération des avoirs gelés, a noté la bourse, action que “les actifs de tous les utilisateurs mesurent carrément en toute sécurité” sur sa plateforme. De plus, la société affirme que les actifs et les connaissances de chaque utilisateur sur l’échange “sont sécurisés et appropriés”, en précisant :

Hotbit peut reprendre le service traditionnel comme avant car les actifs mesurent carrément sans glace.

Hotbit est devenu l’échange de crypto le plus récent pour arrêter les retraits. Mardi, l’échange cryptographique allemand Nuri, ancien Bitwala, a déposé une demande de conditions financières. Récemment, l’échange de cryptographie basé à Singapour, Zipmex, a interrompu les retraits et a demandé un moratoire. Les autres sociétés de cryptographie qui ont déposé leur bilan incluent les prêteurs de crypto traveler Digital et Anders Celsius Network.