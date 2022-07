Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Une nouvelle législation conçue pour contrôler la zone de cryptographie dans le port vise à mettre en œuvre un régime de licences pour les fournisseurs de services de cryptographie. Les modifications individuelles apportées aux règles anti-lavation d’argent (AML) de la région sont soumises à ses législateurs, tandis qu’un rapport récemment publié examine les menaces pertinentes.

Les législateurs de Hong Kong examineront le projet de loi alignant le secteur de la cryptographie sur le secteur financier

Les amendements visant à contrôler le marché de la crypto-monnaie dans le port sont accordés aux membres des législateurs de la région du corps spécial de la Chine. Le projet de loi 2022 sur le financement anti-argent et contre le financement du terrorisme, qui a été publié dans la gazette du gouvernement en juin, veut que son approbation en 2 lectures devienne loi.

Les auteurs du projet introduisent une licence pour les fournisseurs virtuels de services de qualité (VASP) et un enregistrement pour les négociants en métaux et pierres précieux (DPMS). L’objectif est d’imposer des obligations anti-lavation de fonds et contre le financement du terrorisme aux entreprises opérant dans les 2 secteurs.

Les entités opérant avec des crypto-monnaies qui ont besoin de lancer une plate-forme de mercantilisme, par exemple, devraient être obligées d’obtenir une licence de la Securities and Futures Commission (SFC) du port et de remplir une variété de nécessités. La proposition prend en considération les recommandations du Groupe d’action monétaire sur la dissimulation (GAFI) qui établit les normes mondiales dans le domaine.

Les nouveaux besoins des VASP concernent ceux qui s’appliquent aux anciens établissements du secteur des services monétaires et qu’ils peuvent être contraints de répondre à des besoins similaires en matière d’adéquation monétaire, a noté Andrew Leelarthaepin, responsable de l’échange de crypto Bitstamp pour l’Asie-Pacifique, dans un article publié par le Poste du matin de la Chine du Sud. À son avis, cela reconnaît les sociétés de cryptographie comme un élément de la configuration financière de Hong Kong. le chef précise :

En termes simples, les VASP s’attendront à être réglementés à une norme équivalente à celle de nos acheteurs institutionnels. La loi reconnaît les PSAV en tant qu’organisations homologues à intervalles réguliers dans le secteur des services monétaires.

En vertu de la législation à venir, la SFC sera chargée de confirmer que les fournisseurs de services de qualité virtuels adoptent des politiques de référencement et de mercantilisme correctes, ainsi que des procédures de nouvelles et de révélation monétaires. La Commission observera la mise en œuvre des mécanismes destinés à mettre un terme aux manipulations de marché et aux conflits d’intérêts.

Alors que les législateurs se préparent à approuver le nouveau cadre réglementaire, la dernière édition du rapport d’évaluation des risques de dissimulation et de financement du terrorisme de Hong Kong a accordé une attention explicite aux menaces et aux vulnérabilités dans le domaine de la cryptographie. tout en reconnaissant leurs potentiels et en augmentant leur qualité, le document met également en évidence la vulnérabilité des actifs virtuels à de nombreux risques ainsi que les défis qu’ils créent pour la protection capitaliste.