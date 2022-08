Par Clark

Le conseil de contrôle social (ED) de l’Inde a gelé le prix des actifs cryptographiques et bancaires de l’échange cryptographique de Vauld concernant un grand nombre entier de 370 INR (46 439 181 $). Vauld a interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier. L’agence indienne d’application de la loi enquêterait sur une dizaine d’échanges de crypto-monnaie.

L’autorité indienne gèle les actifs d’un autre échange de crypto-monnaie

Le conseil de contrôle social (ED), un service d’exécution et d’intelligence économique du gouvernement. de Bharat, a gelé les actifs d’un autre échange de crypto-monnaie.

L’agence a déclaré vendredi qu’elle avait mené des perquisitions dans de nombreux locaux de Yellow Tune Technologies dans le centre urbain Associate à Nursingd a émis une ordonnance pour geler ses soldes bancaires, ses soldes d’entrée de paiement et ses soldes cryptographiques de l’échange cryptographique de Flipvolt Technologies totalisant 370 roupies entières ( 46 439 181 $) prix des actifs. Flipvolt Technologies est l’entité enregistrée en Inde de Vauld, dont le siège est à Singapour, une plate-forme de commerce, d’emprunt et d’élimination de crypto-monnaie.

ED a expliqué que plus ou moins 370 roupies entières ont été déposées par vingt-trois entités dans les portefeuilles INR de la commande Yellow Tune Technologies avec l’échange cryptographique de Flipvolt Technologies. Ces montants étaient des “produits du crime provenant de pratiques d’élimination prédatrices”, l’autorité susmentionnée, précisant :

Yellow Tune par mauvais traitement à l’aide de l’échange de crypto Flipvolt… a aidé les entreprises fintech suspectes à éviter les canaux bancaires réguliers et a réussi à éliminer simplement tout l’argent frauduleux dans la variété des actifs cryptographiques.

L’agence a allégué que Flipvolt “a un KYC terriblement laxiste [know-your-customer] normes, pas d’EdD [enhanced due diligence] mécanisme, pas de contrôle de l’approvisionnement en fonds de l’investisseur, pas de mécanisme de levée des DOS [suspicious group action reports].”

De plus, Flipvolt n’a pas offert le chemin complet des transactions cryptographiques créées par Yellow Tune Technologies et ne fournira aucune variété de KYC des portefeuilles de l’autre partie, a noté ED.

L’autorité a terminé cela “en encourageant l’obscurité et en ayant laxiste AML [anti-money laundering] normes », l’échange de crypto « a activement assisté par moteur jaune lavation de la valeur du crime coûte 370 roupies entières maltraitées crypto-monnaie », ajoutant:

Par conséquent, des actifs mobiliers équivalents dans la mesure de Rs 367,67 grand nombre entier se trouvant avec l’échange cryptographique Flipvolt dans la variété des soldes bancaires et d’entrée de paiement coûtent Rs 164,4 grands actifs entiers et cryptographiques se trouvant dans leurs comptes de pool coûtent Rs 203,26 grande unité de surface entière gelée sous PMLA , 2002, jusqu’à ce que le chemin complet des fonds soit fourni par l’échange crypto.

Le site Web de Vauld explique que “dès qu’un utilisateur dépose des fonds sur son portefeuille Vauld, il va dans un pool centralisé”. A partir de ce pool, l’unité de surface des fonds est allouée à l’élimination et au commerce. PMLA, 2002, est l’ingérence de l’Inde dans la loi sur l’argent liquide.

L’échange de crypto a déclaré à Businesstoday: “Nous enquêtons sur cette affaire, nous avons tendance à demander votre patience et votre soutien, nous vous tiendrons au courant dès que nous aurons des informations supplémentaires à ce sujet.”

Après avoir interrompu les dépôts et les retraits le mois dernier, Vauld a annoncé un plan de restructuration le 4 juillet en raison des “défis financiers” auxquels il était confronté ces derniers mois. Defi Payments Pte Ltd., l’entité qui exploite Vauld à Singapour, a également demandé la protection d’un tribunal contre les poursuites judiciaires engagées contre elle. L’échange n’est actuellement pas autorisé à Singapour.

Au cours du mois civil grégorien de l’année dernière, Vauld a levé 25 millions de dollars dans le cadre d’un cycle de financement extrêmement élevé de série A pour sa plateforme d’emprunt et d’élimination basée en Inde. Le sphérique était une diode semi-conductrice de Valar Ventures, un fonds de capital-risque américain cofondé par Peter Thiel. Pantera Capital, Coinbase Ventures, CMT Digital, Gumi Cryptos, Henry M. Robert Leshner, passage Capital, et al ont également participé au tour.

La semaine dernière, la dysfonction érectile a déclaré avoir gelé les avoirs bancaires de Wazirx, un échange crypto sérieux à Bharat. L’autorité a précisé qu’elle avait mené des recherches sur l’un des administrateurs de Zanmai Labs, propriétaire de Wazirx, An a émis une ordonnance de gel des soldes bancaires de l’échange à hauteur de 64,67 crore INR.

ED a également expliqué que l’action contre Wazirx fait partie d’une enquête de dissimulation impliquant des sociétés monétaires non bancaires (NBFC) et leurs partenaires fintech pour “pratiques d’élimination prédatrices en violation de la règle [Reserve Bank of India] des astuces.”

En outre, l’Economic Times a déclaré jeudi que la dysfonction érectile demandait au moins dix échanges de crypto-monnaie pour prétendument lavation de 1 000 crores INR. Les plateformes de crypto-commerce n’auraient pas effectué une diligence raisonnable adéquate et n’auraient pas déposé de rapports d’action de groupe suspects.