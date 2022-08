Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Raghav Sawhney

Poloniex a lancé son nouveau système de trading le 1er août 2022, qui comprend de nombreuses modifications techniques et mises à jour dans son interface, offrant aux utilisateurs un système de trading plus rapide, stable et fiable. La plate-forme offre désormais plus de 100 000 TPS, la correspondance des commandes et la vitesse de transaction sont désormais multipliées par 30 par rapport à son ancien système.

La plate-forme a une interface mise à jour, qui inclut le nouvel ajout du mode post-only à sa section Limit order. En activant le mode de publication uniquement, une commande passée obtient ajouté au carnet de commandes en tant que fabricant et n’est pas rempli immédiatement, et il serait annulé s’il y avait une contre-commande correspondante sur le marché.

Deux nouveaux types d’ordres, l’ordre au marché et l’ordre stop-market, sont également ajoutés au système de négociation. Alors que le marché stop aide à négocier en ajoutant un prix stop, l’ordre au marché aide à exécuter l’ordre immédiatement au prix du marché.

Poloniex est toujours connu pour sa sécurité et avec le NTS, il fait passer la vitesse et la stabilité au niveau supérieur. Simultanément, Poloniex a également lancé une campagne “ZERO TRADING FEE” afin de célébrer son lancement NTS. Dans ce lancement, 24 paires USDD sont déjà disponibles avec les frais de négociation ZERO, qui incluent également les principales crypto-monnaies telles que BTC, ETH, TRX, etc. À l’avenir, des frais de négociation nuls seraient appliqués pour chaque paire de négociation disponible sur la plate-forme. Cela pourrait être une chose assez intéressante pour attirer toutes sortes de commerçants à utiliser la plate-forme poloniex.

Fourche dure Ethereum



Parallèlement aux mises à jour et à l’expansion rapide, Poloniex prend également en charge la fusion Ethereum et le hard fork. À l’époque, Poloniex était le premier échange à répertorier Ethereum et Ethereum Classic. En septembre 2022, Ethereum devrait lancer la mise à niveau de fusion d’ETH2.0. La plate-forme est prête à prendre pleinement en charge la mise à niveau d’Eth et son hard fork potentiel. Les détenteurs d’Ethereum sur la plate-forme obtiendront un ratio de 1: 1 d’actifs fourchus après la mise à niveau.

Dans la communauté Ethereum, les développeurs disent : le passage du système de preuve de travail (POW) d’Ethereum rendrait les transactions plus rapides, moins chères et plus respectueuses de l’environnement. Cela signifie également qu’il ne récompensera pas les mineurs d’Ethereum pour l’extraction d’Ethereum et la fourniture de ressources à Blockchain.

Cela a conduit certains développeurs de la communauté à proposer un fork qui maintient le système de preuve de travail en vie et continue de fonctionner. Cela aide les mineurs à continuer à soutenir le système POW même si Ethereum subit la fusion.



Avant le Mise à jour officielle de l’ETH 2.0, les détenteurs d’ETH sur la plate-forme poloniex peuvent échanger leur ETH contre les deux jetons «potentiellement fourchus», ETHS et ETHW, dans un rapport de 1: 1. Poloniex lancera les marchés correspondants, avec des détails expliqués ici.



A propos de la plateforme



Poloniex a été fondée en janvier 2014, c’est une bourse bien connue pour sa sécurité. Poloniex vient de terminer ses 8 ans de service dans cet espace. C’est l’un des échanges les plus anciens qui jouit d’une grande confiance au sein de la communauté crypto. Poloniex a été acquis par HE Justin sun en 2019 depuis lors, la plateforme a connu de grands développements. Aujourd’hui, Poloniex compte plus de 450 paires de marchés et une gamme d’autres actifs numériques. La plate-forme prend en charge les transactions ponctuelles et futures grâce à son interface rapide et facile à utiliser ayant une base d’utilisateurs à travers le monde.

