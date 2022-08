Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Raghav Sawhney

Le voyage du célèbre échange de crypto-monnaie Poloniex a commencé son expédition mondiale. Après son expédition réussie lors d’événements organisés en Malaisie et au Vietnam, la rencontre avec l’Inde s’est également soldée par un grand succès.

Poloniex est l’un des échanges de crypto-monnaie les plus importants et les plus populaires qui offre des conditions de trading favorables.

Depuis son lancement en 2014, il a traversé diverses situations défavorables qui les rendent difficiles à résoudre. Leurs opérations saines et leurs stratégies exceptionnelles de gestion des risques les rendent fiables et conviviaux. Malgré l’état barbu du marché de la cryptographie, Poloneix évolue et améliore son expérience utilisateur. Au contraire, il étend de plus en plus ses services publics.

Dans le cadre de leur développement ultérieur, ils ont lancé un nouveau système de trading le 1er août qui vise à apporter une meilleure expérience de trading à leurs utilisateurs. On dit que ce NTS est plus axé sur la vitesse, la stabilité et avec une excellente interface utilisateur où les utilisateurs peuvent avoir une expérience de trading fluide, comme le dit le nouveau slogan lui-même ” Trade Faster Trade Better “.



L’équipe de Poloniex a récemment organisé une série d’événements dans différents pays dans le cadre de l’annonce de son expansion qui comprend la Malaisie, le Vietnam et récemment l’Inde également. Le 17 juillet, dimanche, ils ont organisé une rencontre au Taj, MG Road, Bengaluru.

L’Inde a toujours été un grand marché pour différentes industries. Mais pour les crypto-monnaies, la situation est un peu différente. L’avenir des crypto-monnaies a un potentiel illimité, mais le gouvernement indien est quelque peu réticent à accepter chaleureusement cet actif numérique, il existe encore des réglementations strictes concernant le trading de crypto en Inde. Malgré la réglementation, environ 20 millions d’Indiens négocient sur des crypto-monnaies.

Ceux-ci incitent Poloniex à penser à étendre ses activités en Inde. Récemment, Poloniex s’est associé à Polygon. Polygon est l’une des principales plates-formes opérant dans les écosystèmes de mise à l’échelle Ethereum et Web 0.3. Ses solutions de scalping ont été acceptées dans le monde entier. Il a traité plus de 3 milliards de transactions dans le monde.

Le partenariat de Poloniex et Polygon est davantage axé sur l’adoption et la promotion du développement de l’écosystème Web3. Cette fusion vise à renforcer sa part de marché en Inde tout en permettant à ses utilisateurs de bénéficier d’une large gamme de produits et services.



L’équipe de Poloniex observe attentivement le marché indien qui a un grand potentiel et des possibilités.

Le but de la tournée indienne de Poloniex est en 3 dimensions. Elle souhaite étendre ses services sur le marché indien potentiel. Il fait la promotion de son programme de voyageurs de l’espace qui est plus un programme de parrainage.

Le programme était animé par le directeur du marketing mondial de Poloniex, Kingsley Tan. Il a étonnamment dégagé et déclaré tous les points mentionnés ci-dessus. En plus, il y avait le célèbre influenceur Reshi, le populaire Shilika Jain de Coinmarketcap, Astha de Polygon, Rhic de Bicconomy. Le panel comprend également Rahul et Kingsley.

En bref, le programme a été un grand succès et un intérêt intense pour les passionnés de crypto de l’Inde et le Poloniex. La mesure prise par Poloniex aidera sûrement le marché indien de la cryptographie à gagner beaucoup sur le marché mondial.

Site Web – https://poloniex.com/

Twitter – https://twitter.com/Poloniex