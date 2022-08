Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Mastercard considère la crypto-monnaie comme une catégorie d’actifs plutôt qu’un mode de paiement, conformément au principal revendeur d’argent du géant des paiements. La stratégie cryptographique de Mastercard “a été assez prospère depuis que les environnements cryptographiques sont apparus”, a-t-il ajouté.

Le directeur financier de Mastercard sur la crypto en tant que classe d’actifs par rapport aux moyens de paiement

Mastercard Chief money dealer (CFO) Sachin Mehra a partagé sa lecture sur la crypto-monnaie dans une interview publiée mardi par Bloomberg.

On lui a demandé à quel point la stratégie de cryptographie de Mastercard était prospère. «Dans le monde de la cryptographie, nous avons tendance à jouer le rôle de rampe d’accès, les gens maltraitant nos produits de débit et de crédit pour acheter de la cryptographie. et que nous agissons parce que la bretelle de sortie : une fois que les gens ont besoin d’argent, nous avons tendance à leur faciliter l’accès pour pouvoir utiliser leurs soldes crypto partout dans le monde. Mastercard est accepté », a-t-il expliqué, en précisant :

“C’est une capacité génératrice de revenus qui a été assez réussie depuis que les environnements cryptographiques sont apparus.”

La société a précédemment expliqué qu’elle prévoyait de développer des marchandises et des services dans 3 domaines clés liés à la cryptographie : les crypto-monnaies, les pièces stables et les monnaies numériques de la banque centrale (CBDC).

On a demandé à Mehra quelle quantité les actifs cryptographiques de traction obtiendraient en tant que véritable style de paiement. “Pour que quelque chose soit un véhicule de paiement dans notre esprit, il doit avoir un magasin d’importation”, a-t-il répondu. “Si le prix d’une chose fluctue quotidiennement, spécifier votre Starbucks de temps en temps vous coûte 3 $ et demain, il atteindra la valeur de 9 $ et donc le jour où il atteindra la valeur d’un dollar, c’est un frein à la position d’esprit du consommateur. .”

Le négociant en chef de Mastercard a ajouté :

“Nous avons donc tendance à considérer davantage la cryptographie comme une classe d’actifs.”

“Mais en tant qu’instrument de paiement, nous nous attendons à ce que les pièces stables et les CBDC aient sans aucun doute une piste supplémentaire”, a conclu Mehra.

En février, Mastercard a gonflé son service axé sur les paiements pour intégrer la crypto-monnaie. Le service couvre “une variété de capacités de monnaie numérique, de l’éducation précoce, des évaluations des risques et du développement de stratégies cryptographiques et NFT à l’échelle de la banque aux cartes cryptographiques et donc au style des programmes de fidélité cryptographiques”.

Le géant des paiements a déposé 15 demandes de marque en avril pour une bonne variété de services de métaverse et de jetons non fongibles (NFT). En juin, celui-ci a livré son réseau de paiement au web3 et aux NFT.