Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Jeudi, Foundry Digital LLC, la société et filiale de Digital Currency Group (DCG), a proclamé le lancement de l’approvisionnement de la société afin de faire progresser les normes dans le commerce minier de crypto-monnaie. La branche fraîchement lancée de l’entreprise prévoit de “combler le fossé entre les fabricants de matériel ET les consommateurs en fournissant une solution tout-en-un pour les livraisons de matériel minier”.

DCG Company Foundry lance une branche logistique minière

Foundry, la société de crypto-minage, de jalonnement et de DCG a proclamé le lancement d’une entreprise de remplacement connue sous le nom d’approvisionnement de la manufacture. La nouvelle branche d’approvisionnement minier fait suite à l’entreprise qui a lancé des services de jalonnement au cours de la période de l’année dernière et au marché des machines minières de Foundry le mois suivant. Foundry Logistic vise à renforcer et à établir «des normes élevées de transparence, d’efficacité et de responsabilité dans le commerce minier de crypto-monnaie».

La logistique de la fonderie s’appuie sur des bureaux dans le monde entier et sur des contacts sur le terrain afin de renforcer les «livraisons rentables et efficaces» dans le commerce de l’extraction de crypto. La société fournit « aux clients un dédouanement, une direction d’assurance, des solutions de fret maritime, des solutions d’entrepôt national et différents approvisionnements de surface nationaux ». Les clients de Foundry Logistic peuvent accéder au marché des machines minières de la société Foundry et à différents services offerts par l’entreprise de cryptographie.

“Avec l’approvisionnement de la manufacture, nous aimerions essayer de comprendre précisément ce que le fabricant a traversé avec différents secteurs verticaux : offrir à la variété croissante d’établissements au cours de ce commerce en maturation des marchandises, des services et des ressources qui sont à égalité avec les personnes qui existent dans les anciens et ont répondu aux industries », MK Sathya, vice-président principal de l’infrastructure de l’approvisionnement de la manufacture, dans une déclaration extrêmement envoyée à Bitcoin.com News.

Le lancement de la logistique de fonderie suit l’Académie de l’industrie minière de la société

La manufacture américaine de pools miniers de la société basée à New York est en outre le pool minier le plus élevé en termes de pourcentages de hashrate internationaux de BTC sur trois jours. Au cours des 3 derniers jours, la manufacture a capturé 18,55 % du hashrate international du réseau Bitcoin, ce qui équivaut à 38,42 exahash par seconde (EH/s). alors que 469 blocs ont été découverts ensemble par treize pools miniers, la manufacture a trouvé quatre-vingt-sept blocs de récompenses. Les statistiques depuis le début de l’année indiquent que la manufacture USA était le pool minier le plus élevé, capturant 16,16% du hashrate mondial en douze mois. Sur les 53 864 blocs de récompenses trouvés au cours de l’année écoulée, la manufacture USA a trouvé 8 705 blocs.

Le lancement de l’approvisionnement de la manufacture fait suite à l’introduction de l’académie de la manufacture le 19 juillet. L’académie propose un programme d’une semaine pour former les techniciens afin qu’ils participent au commerce minier du bitcoin. Foundry Academy veille à ce que les inscriptions pour la catégorie soient ouvertes car la session initiale du programme est terminée. Les cours de tutorat de Foundry sont dispensés dans une installation minière à Rochester, New York.