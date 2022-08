Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

L’Université des sciences et technologies de Hong Kong a proclamé son intention de créer un champ de métaverse en ligne appelé Metahkust. L’établissement peut orienter son ouverture vers cet objectif en construisant une salle de jeux vidéo mixte qui pourra permettre aux étudiants de différentes latitudes de fréquenter des catégories comme s’ils étaient au sein d’une même maison. La salle virtuelle peut accueillir le lancement du nouveau campus de Guangzhou.

Les institutions trouvent de nombreuses fonctions et applications pour les zones métavers, et qu’elles désagrègent lentement ces technologies dans leurs processus quotidiens. L’université du centre urbain a proclamé son engagement à produire un métaverse commun qui pourrait intégrer chacun de ses sites de terrain comme s’ils n’en étaient qu’un. Appelé Metahkust, l’application peut permettre aux étudiants de l’établissement sous de nombreuses latitudes d’assister à des catégories et à des événements comme s’ils se trouvaient dans le même lieu.

Le premier événement au sein duquel ce système basé sur le métavers est testé est l’ouverture du campus de Guangzhou que l’université pourra accueillir en septembre prochain. Pan Hui, professeur de médias informatiques et de sciences humaines au domaine de Canton, a déclaré :

De nombreux invités peuvent être à l’étranger et ne peuvent pas y assister, nous l’hébergerons donc dans le métaverse.

Avantages d’une approche virtuelle

L’établissement a expliqué les avantages que les salles de classe et les campus basés sur le métaverse peuvent offrir lorsqu’ils sont placés à côté d’une configuration de salle distante ancienne, qui comprend des outils de vidéoconférence de victimisation comme Zoom. Hui explique que les environnements métavers offrent beaucoup d’interaction pour les étudiants, qui auront l’impression d’assister à des cours dans le monde. Il expliqua:

L’utilisation de Zoom donne l’impression que vous regardez simplement un deuxième écran. cependant à travers le jeu vidéo, vous aurez l’impression d’y être. Je pense que l’interaction est extrêmement nécessaire pour apprendre. Cependant, vous agissez avec les élèves autour de vous pour augmenter vos résultats d’apprentissage.

En outre, Hu a expliqué que cette nouvelle orientation favoriserait une voie « d’unité et de participation » qui pourrait quelque peu être impossible à réaliser en raison de contraintes géographiques. pour réaliser ce champ virtuel uni, l’université peut installer une série de capteurs et de caméras pour fournir des informations au système métaverse.

Récemment, l’Université de Yedo a également proclamé la combinaison de l’école métaverse dans ses processus d’apprentissage. L’établissement signale qu’il commencera à fournir des cours d’ingénierie d’introduction au sein du métaverse plus tard cette année.