Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le service de paie de crypto-monnaie Bitwage a annoncé lundi que la société s’était associée aux portefeuilles de monnaie numérique Casa et Edge afin de “apporter la paie en bitcoin à un public éclairé”. Actuellement, les utilisateurs d’Edge case et de Casa se connecteront aux services de la plateforme Bitwage via un lien profond ou un code QR.

Depuis que John Lindsay et Jonathan Chester ont lancé Bitwage en 2014, la société a proposé des services de paiement des salaires en bitcoin (BTC) et en crypto-monnaie à des personnes dans des pays du monde entier. Suite à l’annonce par la société que le poids paille Luana Pinheiro de l’Ultimate Fighting Championship (UFC) serait payé en BTC via les services de paie de Bitwage, Bitwage a proclamé qu’il était en partenariat avec les entreprises de portefeuille Edge et Casa.

Avant de s’associer à Casa et Edge, les utilisateurs de Bitwage devaient fournir une adresse de portefeuille afin de tirer parti des services de paie de l’entreprise. Cependant, les utilisateurs de cas Casa et Edge utiliseront actuellement un code QR ou un lien profond “sans avoir besoin d’un échange manuel de clé publique”, a expliqué Bitwage en semaine. Bitwage pense que cette fonctionnalité est une amélioration passionnante du diplôme d’associé pour les clients de l’entreprise.

“Ce partenariat est passionnant car il crée un accès pour une génération complète d’utilisateurs de crypto débutants”, détaille l’annonce de Bitwage le 1er août. “Alors que les utilisateurs expérimentés ont toujours la possibilité de joindre une adresse à partir de n’importe quel cas, les nouveaux utilisateurs ont le choix d’obtenir une expertise conviviale et sécurisée pour localiser leur 1er cas et le connecter à Bitwage.”

“Notre collaboration avec Bitwage sur la création et le déploiement du protocole de demande d’adresse représente notre dispositif optique spécialisé dans la création de crypto simple et transparente pour les utilisateurs finaux”, a expliqué Paul Puey, directeur de l’exploitation et co-fondateur d’Edge Case, dans une déclaration très envoyée. aux nouvelles de Bitcoin.com. “Enfin, les utilisateurs élimineront l’obligation de répéter et de coller des adresses entre les applications et les sites Web une fois désespérés de demander la cryptographie dans leur boîtier”, a déclaré Puey.

L’intérêt pour les services de paie cryptés s’est multiplié au cours des quatre dernières années

Les services de paie en crypto-monnaie sont devenus très populaires au cours des quatre dernières années. Le processeur de paiement crypté basé à Atlanta, Bitpay, a introduit les services de paie en 2020. NYDIG fournit également des services de paie en bitcoins et le 14 juillet, la société a proclamé qu’elle avait marqué l’équipe la plus importante de la Ligue majeure de baseball (MLB), les Yankees de New York.

L’annonce précise que NYDIG peut donner une masse salariale en bitcoins aux joueurs et aux travailleurs des Yankees. Tout au long de l’annonce, le co-fondateur de Bitwage, Eat Apple City, a expliqué lundi que les personnes utilisant des portefeuilles non dépositaires leur apprenaient à effectuer leurs propres opérations bancaires.

“L’éducation peut être un élément essentiel de l’expertise de Bitwage, et une partie de cette expertise aide nos utilisateurs à comprendre les portefeuilles tout en leur apprenant à être leur propre banque”, a déclaré Chester, directeur de l’exploitation de Bitwage. “Edge et Casa sont 2 des portefeuilles les plus simples et les plus sécurisés du marché. Notre partenariat avec ces portefeuilles n’est que le début de notre voyage pour former le personnel de la légion du monde entier en ce qui concerne le bitcoin, la crypto-monnaie et les stablecoins et ce que cela signifie d’exhorter le paiement dans ces devises.