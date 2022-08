Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

Le détaillant de bijoux de luxe et de spécialités Tiffany & Co. a déclaré que la société s’apprêtait à vendre 250 laissez-passer non fongibles connus sous le nom de “Nftiff”. principalement, les détenteurs de Cryptopunk peuvent acquérir un des 250 Nftiffs pour 30 éthers ou environ 50 000 $ en utilisant les taux de change éthereum actuels.

30 ETH était à la mode sur Twitter dimanche après-midi après que la luxueuse société de bijoux Creative Person & Co. (NYSE : TIF) a annoncé : « L’avenir est là et il est connu sous le nom de Nftiff. principalement, Nftiff est peut-être un nouveau produit de Tiffany qui vise à mélanger les merveilles des objets de collection numériques et des bijoux de luxe. Le journal de la société concernant le produit édition Nftiff note que les marchandises représentent un groupe de 250 laissez-passer numériques.

Cependant, les Nftiffs de Tiffany ne peuvent être achetés que par les détenteurs de Cryptopunks NFT et un client est limité à l’achat de 3 Nftiffs. Les consommateurs peuvent obtenir un pendentif et un NFT conçus sur mesure qui ressemblent aux bijoux. Le Nftiff de Tiffany peut se vendre pour trente ethereum (ETH) le 5 août 2022 à 10 h 00 (HNE), et au moment de la rédaction de cet article, 50 481 ETH représentent environ 50 481 $. les consommateurs peuvent obtenir le NFT, le pendentif et l’expédition lorsqu’ils paient pour les NFT de la marque Tiffany.

“Les concepteurs de Tiffany & Co. peuvent interpréter chaque Cryptopunk en pendentifs conçus sur mesure – en changeant les quatre-vingt-sept attributs et 159 couleurs qui apparaissent à travers le rassemblement de 10 000 NFT Cryptopunk en la couleur de gemme ou d’émail la plus similaire”, détaille le journal de la société. la société de bijoux de luxe a ajouté :

Selon que les propriétaires de maisons Cryptopunk achètent des pendentifs, chaque bit peut utiliser un minimum de 30 pierres précieuses et/ou diamants pour créer des styles personnalisés avec la meilleure fidélité au premier art NFT. Cependant, les échantillons de pierres précieuses ne se limitent pas aux saphirs, à l’améthyste et au spinelle.

Annonce des objets de collection numériques de Tiffany et donc le prix de 30 Ether par NFT Spark Conversations on Social Media

Les Nftiffs de Tiffany étaient une communication vocale d’actualité sur Twitter, et beaucoup de gens ont commenté à quel point ils étaient coûteux. «Tiffany’s est de 250 NFT pour 30 ETH chacun = 11 millions de dollars. pendant ce marché », a écrit une personne. “Mon besoin de démarrer une entreprise de stratégie Web3 augmentera chaque jour”, a déclaré la personne. Une personne qui a placé des NFT de valeur sur des bijoux avant que Tiffany’s ne propose le concept, tweetant à propos du lancement imminent de NFT de Tiffany. Nftjeweler.eth a dit :

Quand j’ai placé des Cryptopunks sur des bijoux, tout le monde s’est moqué de moi. actuellement [Tiffany’s] est sur le point de déposer 250 chaînes punk et de se vendre pour 30 ETH tous les jours.

Tiffany’s dit que les gens doivent s’assurer qu’ils interagissent avec le contrat officiel de Nftiffs et donc l’entreprise souligne que nft.tiffany.com est le seul site Web qui vendra Tiffany’s