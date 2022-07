Lancement réussi du service bêta de SOMESING, “My Hand-Carry Studio Karaoke App”

Par Clark

La Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC), la deuxième plus grande des 3 plus grandes banques du Japon, a proclamé qu’elle tentait de se développer dans les activités d’actifs numériques, ainsi que dans les jetons non fongibles (NFT) et les plates-formes Web3. La société peut s’associer à Hashport, un groupe qui fournit des services de tokenisation et de référencement au Japon, pour lancer un laboratoire de sciences commerciales symboliques afin d’expérimenter ces nouvelles technologies.

La deuxième plus grande banque japonaise à introduire les services Token et NFT

De nombreuses anciennes sociétés bancaires du monde entier envisagent actuellement de se lancer dans le secteur de la cryptographie et des actifs numériques. SMBC, la Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un établissement avec pas moins de 463 succursales et une présence partout dans le monde, a proclamé son intention d’entrer dans le secteur de la crypto-monnaie de qualité, en prenant les services NFT et Web3 comme sa principale priorité dans le domaine.

Pour atteindre cet objectif, SMBC s’est associé à Hashport, une organisation qui se concentre sur la fourniture de solutions de tokenisation et de services de référencement. Le communiqué indique que les données commerciales de SMBC et les solutions techniques Web3 de Hashport peuvent permettre à l’entreprise de créer une plate-forme de services. Il est dit:

Notre objectif est de créer un système impliquant plusieurs acteurs dans le domaine NFT. Nous avons tendance à croire que ces efforts peuvent contribuer à la promotion du Web3 au Japon.

Laboratoire scientifique des jetons d’affaires

Les résultats de la collaboration sont la création d’un laboratoire scientifique sur les jetons d’entreprise, qui peut “s’engager dans des enquêtes, des recherches et des expériences de démonstration associées à la promotion du commerce des jetons”.

Cela coïncide également avec l’objectif à long terme de la société, qui est d’encourager le développement de l’activité de jetons au Japon et de créer en outre une division pour fournir des services de garde numérique. Cependant, les services que SMBC vise à fournir les transcendent. L’entreprise a indiqué que cette décision visait à fournir “des services d’assistance à la commercialisation et de conseil aux clients envisageant l’activité de jetons, ainsi que la question des NFT”.

Le cluster SMBC envisage également d’émettre sa propre activité de jetons à l’avenir, profitant de sa présence internationale et de sa base d’utilisateurs établie massivea. D’autres entreprises japonaises ont également lancé des initiatives dans ce secteur, ainsi que Rakuten, une société de vente au détail en ligne qui a lancé son propre marché NFT en février. En mai, une filiale du cluster a également proclamé qu’elle s’associerait à Bitbank, un échange crypto japonais. , pour fournir des services de garde de cryptomonnaies aux établissements.