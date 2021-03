Lancement prochain du nouvel État indien de PUBG? Le site Web hindi caché suscite l’anticipation

PUBG New State a peut-être l’intention de se lancer en Inde, après tout. De nouvelles informations sur la suite de PUBG Mobile ont été publiées par le blog de jeu GemWire, qui indique que le code source du nouveau site Web du jeu PUBG prend en charge une version en hindi intégrée. Cependant, la langue semble avoir été désactivée pour le moment, ce qui suggère que la société mère Krafton envisage de lancer PUBG New State en Inde.

Pour le moment, on ne sait pas exactement quand PUBG New State pourrait être lancé en Inde. Le jeu n’a pas été mis en place pour les pré-enregistrements en Inde, et bien qu’il n’y ait eu aucune déclaration officielle, cela est probablement dû au fait que le gouvernement central a interdit PUBG Mobile ainsi que plus de 250 autres applications liées à la Chine. PUBG Corp, avant d’être repris par Krafton, avait dévoilé PUBG Mobile India après avoir rompu ses liens avec son distributeur chinois Tencent Gaming. Il avait également mis en place une filiale indienne, PUBG India, et aurait fait appel au ministère pour une réunion.

Cependant, le ministère a apparemment refusé d’offrir une réunion de résolution avec les développeurs et distributeurs de PUBG, et a seulement soutenu que PUBG Mobile restait interdit en Inde jusqu’à nouvel ordre. Sur cette note, de nombreux habitants du pays ont fait part de leurs inquiétudes quant au fait que le jeu était trop violent et devrait donc être interdit. Si cette logique est maintenue, alors Krafton pourrait avoir un chemin difficile à parcourir pour lancer PUBG New State en Inde, ou tout autre jeu PUBG d’ailleurs.

PUBG New State est une suite du PUBG Mobile original et se déroule dans une future chronologie avec un gameplay de combat futuriste tel que des armes avancées, des drones, des attributs de personnages spécialisés et plus encore. Bien que la popularité potentielle de ce nouveau jeu par rapport à l’ancien PUBG Mobile soit une conversation entièrement différente, il reste à voir si le gouvernement indien, à un moment donné, considère PUBG New State comme un nouveau jeu différent sans aucun lien. en Chine, et lui permet donc de se lancer officiellement en Inde.