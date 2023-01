Lancement officiel du Oppo Reno8 T le 8 février

Oppo a révélé que la série Reno8 T arrive bientôt, et nous avons aujourd’hui la date de lancement officielle. Le nouveau midranger sera lancé le 8 février aux Philippines et, selon l’affiche officielle, le pays du Pacifique l’obtiendra en deux couleurs – noir et cuir orange.

Oppo devrait lancer le Reno8 T avec 5G et le chipset Snapdragon 695, mais certains marchés recevront une version LTE avec un chipset Helio G99. L’un des téléphones est livré avec un appareil photo 108MP, et à première vue, les Philippines obtiennent l’autre, qui serait l’option 4G.









Oppo Reno8 T 4G Orange coucher de soleil • Oppo Reno8 T 4G Noir minuit

La société a affirmé que la série apporterait une “caméra selfie 100MP”, et nous devons attendre encore deux semaines pour le lancement officiel pour savoir exactement ce qu’Oppo entend par là. Il y a également des spéculations sur l’arrivée de ces téléphones sous la marque Oppo F23 en Inde et sur d’autres marchés, mais nous n’avons pas encore de confirmation officielle de ces informations.

