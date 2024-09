Lancement officiel du casting du trio principal de la série Harry Potter de HBO

Warner Bros. Television a partagé une mise à jour majeure concernant la série très attendue de HBO Harry Potter série, révélant que la recherche des prochaines jeunes stars qui incarneront la nouvelle itération de la franchise, Harry, Hermione et Ron, a officiellement commencé.

Le casting ouvert recherche des enfants résidant au Royaume-Uni et en Irlande. L’annonce semble également avoir révélé la date actuelle de début de production du projet, car l’une des conditions du casting est que les acteurs doivent être âgés de 9 à 11 ans environ en avril 2025. Les jeunes acteurs choisis succéderont officiellement à Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint, qui ont également été choisis très jeunes pour jouer dans la franchise à succès.

« Nous nous engageons à un casting inclusif et diversifié », indique l’appel à casting (via Monde magique). « Pour chaque rôle, veuillez proposer des interprètes qualifiés, sans distinction d’origine ethnique, de sexe, de handicap, de race, d’orientation sexuelle, d’identité de genre ou de tout autre critère protégé par la loi, sauf indication contraire spécifique. »

Qui est impliqué dans la série Harry Potter ?

Basée sur la série de livres à succès de J.K. Rowling, l’adaptation pour HBO est écrite par la productrice Francesca Gardiner (Killing Eve, Succession), lauréate d’un Emmy. La série est produite par Gardiner, Mark Mylod, Rowling, Neil Blair, Ruth Kenley-Letts et David Heyman, producteur de longue date de la franchise Harry Potter. Mylod, qui a travaillé avec HBO sur Games of Thrones et The Last of Us, dirigera également plusieurs épisodes. Il s’agit d’une production de HBO en association avec Brontë Film and TV et Warner Bros. Television.

La série Harry Potter est décrite comme un projet « sur dix ans », chaque saison devant adapter un livre de la série acclamée de Rowling. Cela signifierait des adaptations de La Pierre philosophale, La Chambre des secrets, Le Prisonnier d’Azkaban, La Coupe de feu, L’Ordre du Phénix, Le Prince de sang-mêlé et Les Reliques de la Mort.