Lancement officiel de Nintendo Pictures avant le premier “Super Mario Bros.” Bande annonce d’un film

Nintendo a officiellement lancé sa nouvelle filiale d’animation, Nintendo Pictures. Anciennement connu sous le nom de Dynamo Pictures, le studio d’animation était acquis par Nintendo en juilletl’accord se concluant officiellement lundi.

Nintendo Pictures créera du contenu vidéo basé sur Nintendo IP. “Grâce à nos vidéos, notre objectif est de faire connaître les personnages de Nintendo aux clients du monde entier et de créer des vidéos uniques qui resteront à jamais gravées dans leur mémoire”, a déclaré le studio. site officiel lit (tel que traduit par Chronique des jeux vidéo).

Avant son acquisition, Nintendo avait travaillé avec Dynamo Pictures sur une variété de projets d’animation, y compris des scènes CG pour le jeu vidéo Metroid: Other M, et une série de Courts métrages Pikmin pour les consoles Wii U et 3DS. Ces derniers ont ensuite été diffusés sur YouTube.

Nintendo a actuellement un long métrage d’animation annoncé en préparation : un Film Super Mario Bros. développé en collaboration avec Illumination, le studio à l’origine des films Minions. La première bande-annonce devrait être diffusée le 6 octobre lors du Comic-Con de New York.

Rejoignez-nous le 6 octobre à 16 h HE pour la première de la bande-annonce du prochain film Super Mario Bros. de Nintendo & Illumination, qui sortira le 7 avril 2023. pic.twitter.com/1jEFnlvCnU — New York Comic Con (@NY_Comic_Con) 22 septembre 2022

Le film Super Mario Bros. devrait sortir en salles le 7 avril 2023. Le film met en vedette Chris Pratt dans Mario, Jack Black dans Bowser, Seth Rogen dans Donkey Kong et Anya Taylor-Joy dans Peach.

Bien que les adaptations de films de jeux vidéo ne soient pas nouvelles, elles sont devenues beaucoup plus importantes et réussies ces dernières années. Le film Sonic 2 de Sega est rapidement devenu le film de jeu vidéo le plus rentable de tous les temps aux Etats-Unis. Sony transforme également plusieurs de ses propriétés, dont The Last of Us et Horizon, en émissions de télévision, tandis que CD Projekt Red a rencontré le succès avec ses récents Witcher et Cyberpunk Série Netflix.