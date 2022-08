Lancement officiel de la série Doogee S89 avec batterie 12000 mAh et charge rapide 65W

La désormais tristement célèbre série Doogee S89, comme indiqué précédemment, devrait être lancée aujourd’hui le 22 août sur AliExpress et Doogeemall. La série S89 est le dernier téléphone robuste du fabricant chinois et contient une puissante batterie de 12 000 mAh. La société affirme qu’il s’agit du premier et du seul téléphone robuste qui sera livré avec un chargeur de 65 W.

Avoir une grosse batterie est un rêve devenu réalité pour les amoureux de la faune. La série S89 vous donnera trois à cinq jours d’utilisation active selon les habitudes de l’utilisateur. C’est génial pour les conducteurs long-courriers, les campeurs inconditionnels et les personnes hors réseau. Cela vous donnera également un kilométrage incroyable sur d’autres activités. Par exemple. vous pouvez obtenir jusqu’à 16 heures de jeu sur une seule charge, 18 heures en streaming, et bien d’autres encore, visitez la série officielle S89 pour en savoir plus.

L’extraction d’une batterie aussi massive nécessite le bon outil pour le travail. Le S89 Pro établira un record en étant le premier téléphone robuste à être livré avec un chargeur rapide de 65 W. Il peut charger la batterie de 0 à 100 % en seulement deux heures.

Une chose qui rend cette série unique est son effet de lumière RVB commercialisé sous le nom de “lumière respiratoire”. Il s’agit d’un rétroéclairage comme le téléphone rien (1) mais avec plus d’options de personnalisation, de fonctions et de couleurs. Tout, depuis les couleurs claires, les motifs et la vitesse, sont quelques-unes des options qu’un utilisateur peut modifier à sa guise. Tout comme le téléphone rien, l’effet de lumière respiratoire peut être attribué à des fonctions du téléphone telles que les appels entrants et les notifications ou simplement le synchroniser avec de la musique comme un égaliseur.

Outre les deux caractéristiques principales mentionnées ci-dessus, les autres caractéristiques de la série S89 incluent une configuration à trois caméras à l’arrière, un chipset MediaTek Helio P90, 8 Go de RAM jusqu’à 256 Go de ROM, NFC, Android 12 OS, IP68, IP69K, MIL -Certification STD-810H, bouton personnalisé, charge inversée et bien d’autres.

As mentioned earlier, the S89 series will debut on AliExpress and Doogeemall today. As part of a discount program, the S89 series will see its prices slashed for a limited time.

From today to August 26th, both devices in this series will see a 50% discount on their price. The S89 Pro will retail for $229.99 USD instead of its original price of $459.98 USD. After the discount, the price of the vanilla version will drop to $199.99 USD from $399.98 USD. If you are among the first 200 people to place an order, you can get a $10 coupon for a further discount on your purchase.

Just a reminder, the discount offer is only available between today and August 26th. After the deadline, the smartphones will return to their original prices.

Enfin, les gagnants du concours seront annoncés. Pour en savoir plus sur le produit, cliquez ici pour visiter la page Web officielle de la série S89.

Regardez la vidéo promotionnelle de la série Doogee S89 ici : Doogee S89 Pro