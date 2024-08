Lancement nocturne de la fusée SpaceX Polaris Dawn depuis le centre spatial Kennedy : à quelle heure est le décollage ?

Bonne chance, Polaris Dawn : ce n’est pas une mission d’astronaute typique, et ces astronautes ne sont pas non plus des astronautes typiques.

Il y a trois ans, Jared Isaacman, entrepreneur et fondateur de Shift4, commandait Inspiration4, la première mission entièrement civile en orbite autour de la Terre, à bord d’un SpaceX Dragon. L’homme d’affaires spécialiste des voyages spatiaux est désormais prêt à voler à nouveau à bord d’un SpaceX Dragon, et une fois de plus, il est prêt à réaliser une autre première.

Cette fois, Isaacman espère réaliser la première sortie extravéhiculaire commerciale (EVA ou activité extravéhiculaire), une manœuvre risquée réservée jusqu’à présent aux astronautes travaillant pour les agences spatiales nationales. Les sorties extravéhiculaires se déroulent en dehors de la sécurité du vaisseau spatial pressurisé, dans le vide spatial.

Polaris Dawn vise un lancement à 3h38 du matin mardi 27 août, transportant Isaacman et trois autres membres d’équipage : le pilote Scott « Kidd » Poteet, un lieutenant-colonel à la retraite de l’US Air Force qui a volé avec les Thunderbirds ; la spécialiste de mission Sarah Gillis, ingénieure principale des opérations spatiales de SpaceX qui a formé les astronautes d’Inspiration4 ; et la spécialiste de mission/médecin Anna Menon, ingénieure principale des opérations spatiales de SpaceX qui a servi dans le contrôle de mission lors de plusieurs missions avec équipage.

Ils sont censés orbiter plus haut que n’importe quel vaisseau spatial depuis les missions Apollo de la NASA.

Isaacman a déclaré à FLORIDA TODAY, un journal du réseau USA TODAY, que le PDG de SpaceX, Elon Musk, avait de grandes ambitions pour l’objectif de SpaceX de rendre la vie humaine multiplanétaire, et que cette mission était née de cet objectif. La sortie dans l’espace en est une grande partie.

Pourquoi les lancements de fusées nocturnes en Floride sont-ils si spéciaux ?

Si le temps le permet et en fonction de la couverture nuageuse, le lancement de la fusée SpaceX devrait être visible de presque n’importe où sur la Space Coast. Et quelques minutes après le décollage, on entend généralement un grondement. Lorsqu’il y a une fenêtre de lancement au milieu de la nuit ou très tôt le matin, il est possible de prendre des photos uniques : la fusée illumine le ciel sombre et la traînée de condensation qui suit donne une superbe photo.

Ci-dessous sont suggestions sur où regarder le lancement de la fusée depuis cette zone, un radar météo en temps réel pour vérifier les conditions pluvieuses et d’autres choses à savoir. S’il y a des changements dans le calendrier de lancement, cette histoire sera mise à jour. Pour des questions ou des commentaires, envoyez un e-mail au journaliste spatial de FLORIDA TODAY, Rick Neale, à rneale@floridatoday.com. Pour plus d’actualités spatiales du réseau USA TODAY, visitez floridatoday.com/space.

Y a-t-il un lancement de fusée aujourd’hui ? Calendrier des prochains lancements de fusées SpaceX et NASA depuis la Floride

Mission: Une fusée Falcon 9 de SpaceX transportera l’équipage de quatre civils dirigé par Jared Isaacman, fondateur et entrepreneur de Shift4, vers une mission orbitale SpaceX Dragon. Cette mission marquera le lancement de la combinaison spatiale SpaceX EVA, ainsi que la première sortie dans l’espace d’une entreprise privée.

Lancement: 03h38 HE, mardi 27 août

Emplacement: Pas de tir 39A du Centre spatial Kennedy

Couverture en direct: Vous pouvez regarder en direct le lancement de la fusée depuis L’équipe spatiale du réseau USA TODAYqui se compose des reporters spatiaux de FLORIDA TODAY Rick Neale et Brooke Edwards et des journalistes visuels Craig Bailey, Malcolm Denemark et Tim Shortt. Notre équipe spatiale fournira des mises à jour à la minute près dans un blog en direct adapté aux appareils mobiles, avec un compte à rebours, à floridatoday.com/spaceà partir de deux heures avant le décollage. Vous pouvez télécharger gratuitement Application FLORIDA TODAYqui est disponible dans le App Store ou Google Playou tapez floridatoday.com/space dans votre navigateur.

Radar météo de Space Coast : va-t-il pleuvoir à Melbourne, Cocoa Beach ou Cap Canaveral, en Floride, aujourd’hui ?

Le radar du National Weather Service-Melbourne montre les conditions en temps réel pour la Space Coast et d’autres parties de la Floride. La date et l’heure actuelles s’affichent en bas à droite de ce radar intégré. Sinon, vous devrez peut-être vider votre cache.

Presque partout à Brevard, vous aurez une vue sur le lancement de la fusée – dans certaines zones, vous pouvez obtenir une vue imprenable sur le retour des propulseurs de fusée SpaceX vers les plateformes. La meilleure vue pour observer un lancement de fusée depuis la Space Coast est le long de la plage. Cependant, la visibilité dépendra des conditions météorologiques et les gens doivent s’assurer de ne pas bloquer la circulation ou les droits de passage sur les ponts et de suivre les règles affichées sur les plages.

Si vous regardez le lancement le long de la rivière Indian à Titusville depuis Space View Park ou Parrish Park, regardez vers l’est directement de l’autre côté de la rivière.

Si vous êtes plus au sud le long de l’Indian River, regardez vers le nord-est.

La plage de Playalinda ou Canaveral National Seashore est l’endroit le plus proche pour voir le décollage car elle est presque parallèle à la rampe de lancement 39A. Sur la plage, regardez vers le sud le long du littoral (vous pouvez même voir la rampe de lancement depuis certains endroits).

Quelques points d’intérêt à découvrir :

Plage et jetée de Jetty Park 400, chemin Jetty Park, Port CanaveralAttention, le stationnement est payant.

Plage de Playalinda 1000 Playalinda Beach Road, Canaveral National Seashore. Veuillez noter que le stationnement est payant et que l’accès au Canaveral National Seashore n’est pas toujours accordé en fonction de la capacité et de l’heure de la journée.

Pont Max Brewer et parc Parrish 1 A. Max Brewer Memorial Parkway, Titusville. Veuillez noter que le stationnement est disponible des deux côtés du pont Max Brewer.

Parc de la vue sur l’espace 8 rue Broad, Titusville

Parc de Sand Point 10 E. Max Brewer Causeway, Titusville

Parc riverain Rotary 4141 S. Washington Ave., Titusville

Parc riverain de Cocoa Village 401 Riveredge Blvd., Cocoa (juste avant la State Road 520 Causeway)

Le village du cacao à proximité des parcs et des commerces ou à proximité des quais

Divers parcs sur l’île Merritt

Parc Rotary 1899 S. Courtenay Parkway, île Merritt

Parc Kiwanis sur Kiwanis Island Park Road sur l’île Merritt

Port Canaveral avec des navires de Disney Cruise Line, Carnival Cruise Line, Royal Caribbean au port

Parc Alan Shepard 299 E. Cocoa Beach Causeway, Cocoa Beach. Veuillez noter qu’il peut y avoir des frais de stationnement.

Jetée de Cocoa Beach 401 Meade Ave. Les frais de stationnement varient.

Parc Lori Wilson 1400 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. Le parc Lori Wilson possède d’ailleurs un parc pour chiens.

Parc Sidney Fischer 2200 N. Atlantic Ave., Cocoa Beach. Veuillez noter qu’il peut y avoir des frais de stationnement.

Centre-ville de Cocoa Beach le long de Minutemen Causeway

Plage des Tables 197 SR A1A, Plage Satellite

Les marées sur la SR A1A à Satellite Beach

Divers parcsy compris le Pelican Beach Clubhouse, à Satellite Beach

Chaussée de Pineda

Chaussée d’Eau Gallie

Parc Front Street près de Melbourne (US 192) Causeway et US 1 à Melbourne

Promenade d’Indialantic à Melbourne Causeway et SR A1A

Parc de la plage paradisiaque alias Howard Futch Park, 2301 SR A1A, Melbourne (c’est un parc en bord de mer)

Parc de l’anse Sebastian 9700 S. State Road A1A, Melbourne Beach (l’entrée est payante)

Parc de la plage d’Ambersands 12566 N. SR A1A, Vero Beach (stationnement gratuit)

Parc de South Beach 1700 Ocean Drive, Vero Beach (stationnement gratuit)

Pont Merrill Barber à Vero Beach

Pont Alma Lee Loy à Vero Beach

Sangalang est productrice numérique principale pour USA TODAY Network-Florida. Suivez-la sur Gazouillement ou Instagram à @byjensangalangSoutenez le journalisme local. Envisagez de vous abonner à un journal de Floride.

Cet article a été publié à l’origine sur Florida Today : À quelle heure est le lancement de la fusée SpaceX Polaris Dawn près de Cap Canaveral ?