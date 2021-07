Lancement mondial du ZTE Axon 30 prévu pour septembre

Après avoir été lancé en Chine plus tôt cette semaine, l’Axon 30 de ZTE obtient désormais un lancement mondial qui est prévu pour septembre. La marque l’a confirmé via ses identifiants Twitter officiels, mais n’a pas divulgué de date exacte ni de détails sur les prix. Axon 30 devrait être disponible en Europe, en Asie-Pacifique, en Amérique du Nord, au Moyen-Orient et en Afrique.

Une nouvelle génération de caméras sous-écran arrive bientôt… Ne manquez pas la Next Gen Vision : https://t.co/ywnbiDl35n – Appareil ZTE (@ZTEDevice) 27 juillet 2021

Axon 30 lance la deuxième génération de ZTE sur une caméra sous-écran (UD) avec une zone entièrement retravaillée au-dessus de la caméra selfie 16MP, apportant plus de matériaux transmettant la lumière et une nouvelle puce d’affichage à l’écran UDC Pro. Le téléphone contient également un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un chipset Snapdragon 870 et un appareil photo principal de 64 MP à l’arrière. Les prix en Chine commencent à 2 198 CNY (338 $) pour le modèle 6/128 Go et vont jusqu’à 3 098 CNY (476 $) pour la version 12/256 Go.