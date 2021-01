Le lancement mondial du Mi 11 aura lieu le 8 février, a confirmé Xiaomi dans des publications sur les réseaux sociaux plus tôt dans la journée. Le Mi 11, lancé en Chine fin 2020, a été le premier smartphone à intégrer le processeur phare Qualcomm Snapdragon 888. L’événement de lancement mondial du Mi 11 aura lieu à 20h00 GMT + 8 (à 17h30 IST). La société chinoise de technologie n’a pas encore partagé ses détails de lancement spécifiques à l’Inde.

Notamment, Xiaomi a commencé à envoyer des invitations pour l’événement de lancement, rapporte TechRadar. Les fans peuvent regarder la diffusion en direct de l’émission de lancement du Mi 11 sur la page Facebook, Twitter et YouTube de Xiaomi, note la société. Notamment, le fabricant de smartphones dévoilera également la ROM personnalisée MIUI 12.5 lors du même événement, a confirmé Xiaomi plus tôt dans la journée. La dernière itération MIUI a été dévoilée aux côtés du Mi 11 en Chine, le mois dernier. La société peut également présenter le nouveauMi 11 Pro lors de l’événement, bien que son développement reste non confirmé.

La variante globale du Mi 11 serait similaire à la variante chinoise. Pour rappel, le smartphone dispose d’un écran AMOLED Quad-HD + de 6,81 pouces (3200×1 440 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un taux de réponse tactile de 480 Hz et une densité de pixels de 515ppi. Le panneau d’affichage prend également en charge HDR10 + et dispose d’une protection Corning Gorilla Glass Victus sur le dessus, qui serait deux fois plus résistante aux rayures que le Gorilla Glass 6. Sous le capot, la variante Mi 11 China contient le SoC Snapdragon 888 octa-core accompagné par le GPU Adreno 660, jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1. Il est livré avec MIUI 12 basé sur Android 11 prêt à l’emploi.

Ses trois caméras arrière sont logées à l’intérieur d’un module carré distinct qui comprend le flash LED. La configuration de la caméra arrière comporte une caméra principale de 108 mégapixels avec ouverture f / 1,85 et prise en charge de la stabilisation optique de l’image (OIS). L’unité de caméra arrière comprend également un capteur secondaire de 13 mégapixels avec un objectif ultra grand angle f / 2,4 et un capteur tertiaire de 5 mégapixels avec un objectif macro f / 2,4. À l’avant, il y a un jeu de tir de 20 mégapixels qui prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD à 60 ips.

Les autres fonctionnalités du smartphone incluent un capteur d’empreintes digitales intégré, 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6E, Bluetooth v5.2, GPS / A-GPS, NFC et infrarouge (IR). Le Mi 11 est livré avec une batterie de 4600 mAh prenant en charge la charge filaire Mi TurboCharge 55 W et la charge sans fil 50 W.

En termes de prix, le prix du Mi 11 en Chine commence à 3999 CNY (environ 45000 Rs) pour la variante de base 8 Go + 128 Go, tandis que la variante 8 Go + 256 Go porte une étiquette de prix de 4299 CNY (environ 48300 Rs). Le haut de gamme 12 Go + 256 Go coûte 4699 CNY (environ 52 800 Rs).