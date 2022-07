Lancement mondial du téléphone de jeu Red Magic 7S Pro de Nubia

Le cycle de mise à jour agressif de Nubia pour ses téléphones de jeu Red Magic fonctionne clairement, la société ayant déjà ses troisième et quatrième combinés de 2022 à ce jour.

Les Red Magic 7S et 7S Pro sont officiels en Chine, mais il n’est pas surprenant de ne voir que des mises à jour itératives des appareils lancés moins de cinq mois plus tôt. Comme la série Red Magic 7, les deux nouveaux téléphones devraient être lancés dans le monde entier, mais ce n’est le cas que pour un seul téléphone jusqu’à présent.

Voici tout ce que vous devez savoir sur la nouvelle série Red Magic 7S.

Nubia a officiellement lancé les Red Magic 7S et 7S Pro en Chine le 11 juillet, où les téléphones ont été mis en vente le 15 juillet.

Heureusement, nous n’avons pas à attendre longtemps pour que le modèle Pro arrive ailleurs. Un événement de lancement mondial distinct a eu lieu le 26 juillet, avant les précommandes à partir du 2 août. Le téléphone sortira aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Europe le 9 août.

Cependant, il n’est pas clair quand (ou même si) le Red Magic 7S régulier sera également publié ailleurs. La série Red Magic 7 était la première fois que deux téléphones de la même génération étaient lancés dans le monde, il y a donc une chance que le 7S reste exclusif à la Chine. Nous mettrons à jour cet article une fois de plus est connu.

Tarification de la magie rouge 7S

Comme vous vous en doutez, nous n’avons à ce stade que des prix internationaux pour le Red Magic 7S Pro :

Red Magic 7S Pro (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) – 729 $ / 669 £

Red Magic 7S Pro (18 Go de RAM, 512 Go de stockage) – 899 $ / 809 £)

C’est légèrement moins cher que le coût du Red Magic 7 Pro au lancement (à partir de 799 $ / 679 £), avec le modèle haut de gamme plus cher expliqué par plus de RAM.

Si le modèle standard devait être commercialisé dans le monde entier, les prix chinois donnent une idée approximative de ce à quoi vous pouvez vous attendre ailleurs :

Red Magic 7S (8 Go de RAM, 128 Go de stockage) – 4 000 ¥ (environ 595 $ / 500 £)

Red Magic 7S (12 Go de RAM, 256 Go de stockage) – 4 800 ¥ (environ 714 $ / 600 £)

Red Magic 7S (16 Go de RAM, 512 Go de stockage) – 5 500 ¥ (environ 819 $ / 688 £)

Les chiffres américains et britanniques ne sont que des conversions directes, il est donc peu probable qu’ils soient exacts, mais ils fournissent un guide utile sur le montant que vous devrez payer. Dans ces cinq configurations, les prix vont du puissant milieu de gamme au produit phare. Les comparaisons avec l’Asus ROG Phone 6 Pro, plus cher, sont inévitables, mais il existe de nombreux autres téléphones de jeu à prendre en compte.

Nubie

Spécifications et fonctionnalités du Red Magic 7S

Nubia utilise généralement la génération « S » de ses téléphones de jeu pour fournir des mises à jour plus itératives, et ce n’est pas différent ici. Les Red Magic 7S et 7S Pro sont essentiellement les mêmes que leurs prédécesseurs, à quelques exceptions près.

Le plus notable est sans aucun doute le passage au Snapdragon 8+ Gen 1, la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm. Il est associé à un GPU Adreno 730 et à 8, 12, 16 ou 18 Go de RAM en Chine, bien qu’il soit possible que toutes ces options ne parviennent pas à la version globale.

L’écran OLED de 6,8 pouces, 1080 × 2400 est presque identique, ce qui signifie que vous obtenez toujours un taux de rafraîchissement de 165 Hz sur le modèle standard mais de 120 Hz sur le Pro. Comme auparavant, cela est compensé par un taux d’échantillonnage tactile plus élevé de 960 Hz sur le téléphone le plus cher (au lieu de 720 Hz). Les deux téléphones sont désormais équipés d’écrans Gorilla Glass 5 pour une durabilité accrue, tandis que les zones sensibles à la pression sur le côté de l’appareil sont à 520 Hz au lieu de 500 Hz – il est difficile d’imaginer que cela fasse une grande différence, cependant.

Les deux téléphones ont des caméras arrière identiques, composées de 64Mp principal, 8Mp ultra large et macro 2Mp. Curieusement, la caméra selfie sous-écran du 7S Pro est désormais de 8Mp au lieu de 16Mp, mais elle devrait, espérons-le, offrir une meilleure qualité d’image. Le 7S standard a le même objectif 8Mp dans une lunette au-dessus de l’écran.

Nubie

Comme auparavant, la seule autre différence principale sur le 7S Pro est une batterie de 5000 mAh, contre 4500 mAh sur le modèle standard. La version chinoise obtient une charge rapide incroyable de 135 W sur le Pro et de 120 W sur le Red Magic 7S standard, mais cela n’a pas fait son chemin sur la version mondiale du modèle Pro. Vous devrez vous contenter des mêmes 65 W que nous avons vus auparavant, et il n’y a toujours pas de charge sans fil.

Compte tenu de leur similitude, nos critiques du Red Magic 7 et du Red Magic 7 Pro vous donnent une bonne idée de ce à quoi vous attendre. Presque personne ne peut justifier la mise à niveau, mais cela n’empêchera pas qu’elle soit considérée pour notre meilleur tableau de téléphone de jeu. Si vous venez d’un combiné plus ancien, l’un de ces téléphones pourrait être une option intéressante.