Lancement mondial du Poco F5 Pro et du Poco F5

Les Poco F5 et F5 Pro sont désormais entièrement officiels et en vente dans le monde entier. La paire a déjà fait plus de quelques tours sur Internet et nous avons une excellente image globale de leurs spécifications.

Le Poco F5 Pro apporte un écran AMOLED de 6,67 pouces 3200x1440px 120Hz avec 1400 nits de luminosité maximale et jusqu’à 480Hz d’échantillonnage tactile.

Il y a une triple caméra à l’arrière du F5 Pro – un tireur principal 64MP f/1.8 avec des pixels de 1,4 μm, un tireur ultra large à mise au point fixe 8MP f/2.2 et une caméra macro 2MP f/2.4. Il y a un tireur selfie 16MP f/2.45 sur le côté opposé.

Le Poco F5 dispose d’une batterie de 5 160 mAh avec une charge filaire de 67 W et une charge sans fil de 30 W. La brique 67W est livrée dans la boîte.

Vous bénéficiez d’une protection contre les éclaboussures IP53, de haut-parleurs stéréo, d’un blaster IR et d’Android 13 avec MIUI 14 en plus.

Le Poco F5 Pro possède une puce Snapdragon 8+ Gen 1 de 4 nm avec 8 Go ou 12 Go de RAM et un refroidissement liquide multicouche. La RAM peut être étendue en utilisant le stockage UFS 3.1.

Le Poco F5 Pro commence à partir de 449 $ avec une offre de lève-tôt de 429 $.

Passons au Poco F5. Il est un peu édulcoré pour faire baisser le prix encore plus. Vous obtenez la même diagonale d’écran de 6,67 pouces, mais la résolution est réduite à 2400x1080px. Le panneau se rafraîchit toujours à 120 Hz avec une fréquence d’échantillonnage tactile maximale de 480 Hz, mais la luminosité maximale est plafonnée à 1000 nits.

Le F5 reçoit également les mêmes caméras que le F5 Pro – à l’arrière et à l’avant.

Il y a une batterie légèrement plus petite de 5 000 mAh sans charge sans fil, mais la même vitesse filaire de 67 W. Le chargeur rapide est également dans la boîte.

Le Snapdragon 7+ Gen 2 est la puce de choix et il est couplé à 8 Go ou 12 Go de RAM extensible.

Le Poco F5 commence à partir de 379 $ avec un prix promotionnel de précommande de 329 $.