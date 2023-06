Lancement mondial du Honor 90 prévu pour le 6 juillet

Suite à son annonce en Chine le mois dernier, Honor 90 devrait faire ses débuts sur la scène mondiale le 6 juillet. Honor organisera un événement de lancement à Paris, en France, où nous obtiendrons tous les détails concernant les prix et la disponibilité.







Affiche du lancement mondial du Honor 90

Honor 90 est équipé d’une puce Snapdragon 7 Gen 1, d’un écran OLED de 6,7 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et d’une caméra frontale de 50MP. L’appareil dispose également d’un appareil photo principal de 200 MP avec capteur 1/1,4″ (ouverture f/1,9 et pixels de 0,56 μm) ainsi que d’un module ultra large de 12 MP et d’un capteur de profondeur de 2 MP. Honor 90 est également livré avec une batterie de 5 000 mAh et une charge rapide de 66 W.