Lancement international du Moto G53, apparaît sur des photos en direct

Le Moto G53 a été lancé en Chine en décembre avec un chipset Snapdragon 480+ et deux caméras. Aujourd’hui, nous avons repéré l’appareil dans un emballage clairement destiné au marché international, révélant que le nouveau midranger est susceptible de se mondialiser bientôt.

Le G53 est apparu sur des photos en direct avec le numéro de modèle XT2335-2 avec un dos bleu et une mémoire de 4/128 Go. Apparemment, cette version exacte est destinée au marché européen avec des capacités double SIM et un emplacement eSIM, ce qui pourrait être une première pour un smartphone Motorola G.

Nous nous attendons à ce que le smartphone soit exactement le même que dans la version chinoise avec son appareil photo principal de 50 MP et sa batterie de 5 000 mAh avec une charge de seulement 10 W. Les autres spécifications incluent un écran LCD de 6,5 pouces avec une résolution de 720p et un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un scanner d’empreintes digitales intégré à la touche d’alimentation et USB-C.

Il y a plusieurs questions sur les fonctionnalités de la version chinoise et si elles arriveront à la version mondiale – y aura-t-il NFC, est-ce que 4/128 Go est la seule option de mémoire, et verrons-nous Android 13 prêt à l’emploi ? Le plus important, bien sûr, est le prix.









Boîte de vente au détail Motorola Moto G53

Motorola vend la version 8/128 Go pour 1 099 CNY, soit environ 150 €. Avec les tarifs et les taxes, nous nous attendons à ce que la version 4/128 Go ait un prix similaire en Europe, tandis que l’éventuelle option avec plus de RAM atteindra les 200 €.

