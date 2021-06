Lancement international de l’iQOO Z3 5G, l’Inde en premier

Le vivo iQOO Z3 5G est officiel depuis plus de deux mois en Chine, et il entame maintenant son voyage sur les marchés étrangers. Le premier arrêt est l’Inde, où le téléphone a été annoncé avec un prix de départ agressif de 19 990 INR (l’équivalent de 275 $).

Cela vous permet d’acheter un Snapdragon 768G avec un système de refroidissement avancé et un écran LCD 120 Hz de 6,58 pouces de résolution Full HD+.

En Inde, le téléphone sera disponible en trois combinaisons de mémoire – 6/128 Go, 8/128 Go et 8/256 Go.

Les autres points forts incluent une charge rapide de 55 W et un appareil photo principal de 64 MP avec mise au point automatique.







vivo iQOO Z3 5G

L’iQOO Z3 5G est proposé dans les couleurs noir ou dégradé et commencera à se vendre aujourd’hui, le 8 juin. Il existe des offres d’ICICI Bank et d’Amazon qui peuvent réduire le prix à 17 490 INR, mais ce n’est que pour la variante de base – avec plus de stockage et de RAM, le prix monte à 21 990 INR au maximum, soit environ 300 $/250 €.

La source