Lancement imminent du Samsung Galaxy Tab Active4 Pro alors que plusieurs certifications font surface

Samsung a apporté le smartphone durable Galaxy XCover6 Pro en juillet et nous nous attendions également à voir le Galaxy Tab Active4 Pro. Nous sommes maintenant en août et la tablette n’est toujours pas annoncée, mais un lancement pourrait être imminent.

La tablette a reçu les certifications Bluetooth SIG, Google Play List et Google Play Console, révélant certaines de ses spécifications. La nouvelle tablette durable de Samsung sera alimentée par un chipset Snapdragon 778G.









Certifications Samsung Galaxy Tab Active4 Pro

Deux numéros de modèle apparaissent sur ces certifications – SM-T636B et SM-T636N et les hypothèses sont que l’un est Wi-Fi uniquement, tandis que l’autre prend également en charge LTE et 5G. La Galaxy Tab Active4 Pro est certifiée Bluetooth 5.2.

L’appareil est également répertorié avec 4 Go de RAM, ce qui pourrait n’être qu’un des nombreux choix, même si le prédécesseur Active3 n’avait que cette seule option. La résolution sera de 1920 x 1200 pixels, soit un rapport de 16:10 – assez standard pour une tablette. De plus, l’appareil fonctionnera sur Android 12L qui est optimisé pour les grands écrans (d’où le L dans le nom), y compris les tablettes.

