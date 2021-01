La page d’assistance pour le Galaxy A72 4G (SM-A725F / DS) a été mise en ligne sur le site officiel russe de Samsung, suggérant que le smartphone deviendra bientôt officiel.

Samsung n’a pas encore détaillé les spécifications du Galaxy A72 4G, mais le smartphone a été repéré sur Geekbench avec Snapdragon 720G SoC, 8 Go de RAM et Android 11.



Traduction automatique du russe

Le Galaxy A72 aura également une version 5G, qui est apparue dans les rendus ayant fait l’objet de fuites le mois dernier avec un écran perforé qui aurait une taille de 6,7 « . L’écran aurait un lecteur d’empreintes digitales en dessous pour l’authentification biométrique.



Fuite de rendu du Galaxy A72 5G

Bien que nous n’ayons pas encore appris les spécifications complètes des variantes 4G et 5G du Galaxy A72, la première a été répertoriée sur un portail allemand. Idéalo avec ses prix: 449 € pour 128 Go de stockage et 509 € pour 256 Go de stockage. Le Galaxy A52 5G a été répertorié avec les mêmes prix et le même stockage par le détaillant.

L’A52 4G a également été inclus dans la liste avec des options de stockage de 128 Go et 256 Go au prix de 369 € et 429 €, respectivement.

Il va sans dire que ces prix ne doivent pas être considérés comme définitifs tant qu’ils ne sont pas confirmés par Samsung.

