Lancement imminent du Samsung Galaxy A52 5G en Inde avec la mise en ligne de la page d’assistance sur le site officiel

Samsung a annoncé les Galaxy A52 et Galaxy A52 5G en mars. L’A52 est déjà disponible en Inde avec un prix de départ de 26499 INR (360 $ / 300 €), et Samsung lancera l’A52 5G dans le pays dès que la page de support du smartphone sera mise en ligne sur le site officiel indien du conglomérat coréen.

La page n’inclut aucune spécification du Galaxy A52 5G, cependant, elle nous indique que le smartphone portera la désignation de modèle SM-A526B / DS en Inde, où DS indique la prise en charge de la double SIM.

On ne sait pas exactement quand Samsung introduira le Galaxy A52 5G en Inde, mais vous pouvez vous attendre à ce qu’il coûte plus cher que la variante 4G. Certains rapports affirment qu’il coûtera environ 5000 INR (70 $ / 55 €) plus élevé que le modèle non 5G.

Pour cet argent supplémentaire que vous payez, vous obtiendrez un Snapdragon 750G sur Snapdragon 720G et un écran de 120 Hz au lieu de 90 Hz. Vous pouvez consulter les spécifications détaillées du Galaxy A52 4G et du Galaxy A52 5G ici.

La source