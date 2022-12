Lancement imminent du Samsung Galaxy A14 5G alors que sa page d’assistance est mise en ligne sur le site officiel

Nous entendons parler du Samsung Galaxy A14 5G depuis un certain temps déjà, mais Samsung n’en a rien dit. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce que le conglomérat coréen dévoile bientôt le Galaxy A14 5G puisque la page d’assistance du smartphone a été mise en ligne sur le site Web indien officiel de l’entreprise.

La page d’assistance du Galaxy A14 5G sur le site Web de Samsung n’inclut aucune spécification, mais son code de modèle SM-A146B/DS confirme que le smartphone aura un support double SIM.

Selon les rumeurs, le Samsung Galaxy A14 5G serait équipé d’un écran LCD FullHD + de 6,8 pouces, d’une configuration à trois caméras à l’arrière avec un appareil photo de 50 MP et d’un jeu de tir de 13 MP à l’avant pour les selfies et les appels vidéo.







Fuite de l’image du Samsung Galaxy A14 5G

Le smartphone embarquera une batterie de 5 000 mAh qui sera chargée via un port USB-C. Il exécutera Android 13 prêt à l’emploi et disposera de 4 Go de RAM à bord. Cependant, le Galaxy A14 5G devrait avoir deux variantes puisqu’il a été repéré sur Geekbench avec des processeurs différents.

Le Galaxy A14 5G avec la désignation de modèle SM-A146B est alimenté par le SoC Exynos 1330, tandis que le SM-A146P a la puce Dimensity 700 à la barre.

La source