Lancement imminent du Samsung Galaxy A03 alors que la page d’assistance est mise en ligne sur le site officiel

La page de support pour les Galaxy A03 dont nous entendons parler depuis quelques mois a été mise en ligne sur le site officiel indien de Samsung, suggérant un lancement imminent.

La page ne divulgue rien sur les Galaxy A03, mais des fuites précédentes ont révélé que le smartphone embarquerait un écran LCD de 6,5 « avec une encoche pour la caméra selfie 5MP, et la couverture arrière arborera une configuration triple caméra composée d’un 13MP et de deux 2MP unités.

Des fuites de rendu ont également révélé que les Galaxy A03 comprendront un port USB-C, une prise casque 3,5 mm et un scanner d’empreintes digitales latéral.



Le rendu du Samsung Galaxy A03 a fuité

Le Galaxy A03s a été repéré sur Geekbench plus tôt ce mois-ci avec le SoC Helio G35, 4 Go de RAM et Android 11, et sa liste FCC a confirmé que le smartphone sera livré avec une batterie de 5 000 mAh.

La source