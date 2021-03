Plus de détails sur le prochain Poco X3 Pro ont été divulgués sur Internet, la dernière série d’informations offrant un aperçu de l’apparence du Poco X3 Pro. Basé sur rend partagé par un utilisateur de Twitter, le Poco X3 Pro peut ressembler presque à son prédécesseur, le Poco X3. Il semble présenter le même design latéral, avec une touche d’alimentation plate intégrant un capteur d’empreintes digitales physique. Même le module de caméra arrière circulaire semble avoir été conservé dans le Poco X3 Pro.

La fuite révèle que le Poco X3 Pro peut être disponible en trois nuances de couleur: bleu, une nuance d’or clair et une troisième nuance de dégradé qui fusionne des nuances de noir, de gris et d’autres tons sombres. À l’avant, il intègre une fente de forage alignée au centre pour la caméra selfie. Le module de caméra circulaire, qui a été introduit avec le Poco X3, n’avait pas l’air conventionnel et, ici aussi, il comprend une configuration de caméra arrière quadruple et un module de flash LED intégré. La marque massive Poco semble également être conservée dans le Poco X3 Pro. Lorsque nous avons examiné le Poco X3, nous l’avons trouvé plutôt volumineux et du côté le plus épais de l’échelle, et le Poco X3 Pro sera probablement le même.

Le Poco X3 Pro, en termes de spécifications, peut être livré avec un nouveau SoC Qualcomm Snapdragon 860, qui devrait être une version allégée du Snapdragon 865 de l’année dernière. Le X3 Pro devrait comporter jusqu’à 8 Go de RAM et 256 Go de stockage , tandis que les spécifications d’affichage, y compris la fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, peuvent rester les mêmes. Les autres caractéristiques qui ont été vantées incluent une batterie de 5200 mAh, qui devraient toutes être révélées plus en détail dans un délai de deux semaines.

Plus tôt cette semaine, Poco a détourné un tweet officiel de promotion OnePlus 9, poussant les adeptes de la marque à spéculer sur le fait que les guerres tueuses phares pourraient à nouveau se réchauffer. Alors que le OnePlus 9 devrait comporter le SoC Snapdragon 888 et une configuration à quatre caméras capable d’enregistrer des vidéos 4K à 120 ips, il reste à voir si la version « Pro » du Poco X3 sera en mesure de rivaliser avec l’offre OnePlus – en termes de spécifications, d’attrait premium et d’autres détails.