Lancement imminent du Galaxy A04 alors que la page d’assistance est mise en ligne sur le site officiel de Samsung

Le Samsung Galaxy A04 dont nous entendons parler depuis quelques mois devrait être lancé prochainement puisque la page d’assistance du smartphone a été mise en ligne sur le site officiel britannique de Samsung.

La page d’assistance ne révèle aucune spécification du Galaxy A04. Cependant, son code de modèle, SM-A047F/DSN, suggère que les Galaxy A04 auront un support double SIM au Royaume-Uni.

Il n’y a pas encore de mot de Samsung sur la date de lancement et les spécifications du Galaxy A04, mais grâce à Geekbench, nous savons que la version avec la désignation de modèle SM-A047F sera livrée avec le SoC Exynos 850, Android 12 et 3 Go de RAM. Bien qu’il puisse y avoir plus d’options de RAM qui restent à confirmer.

Certains rendus divulgués ont également révélé la conception du Galaxy A04. Vous pouvez les vérifier ci-dessous.









Fuite des rendus du Samsung Galaxy A04 (Source : OnLeaks et GizSuivant)

