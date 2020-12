Le Realme X7 Pro lancé en Chine en septembre a commencé son déploiement mondial la semaine dernière et est actuellement disponible en Thaïlande et à Taiwan. Realme a déjà confirmé qu’il apporterait la gamme X7 en Inde en 2021, et bien que nous n’ayons pas encore de date exacte de lancement, le X7 Pro est apparu sur la page de support du site indien de Realme, suggérant un lancement imminent.







Page de support X7 Pro sur le site indien de Realme

Le X7 Pro a un chipset Dimensity 1000+ à la barre et un écran AMOLED 6,55 « FullHD + 120 Hz. Il dispose d'une caméra selfie 32MP et arbore une configuration quadri-caméra 64MP à l'arrière. Sous le capot, le X7 Pro a un 4500 mAh batterie avec charge de 65W.





Realme X7 Pro

Le Realme X7, quant à lui, est alimenté par le SoC Dimensity 800U et est construit autour d’un écran FullHD + AMOLED de 6,4 « . Il partage les caméras et la vitesse de chargement avec le modèle Pro mais est livré avec une batterie de 4300 mAh.

Vous pouvez suivre cette voie pour consulter les spécifications détaillées de Realme X7 et X7 Pro.

