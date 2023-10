Lancement imminent de l’Apple Pencil 3 : voici à quoi s’attendre | Actualités technologiques

L’Apple Pencil 2. (Image : Apple)

Apple s’apprête à lancer l’Apple Pencil de troisième génération dès demain. Apparemment, la société a prévu des points de presse avec certains YouTubers cette semaine, selon le site japonais Mac Otakara, et ces points de presse pourraient se conclure par un communiqué de presse.

Il n’est pas clair si ce communiqué de presse dévoilera de nouveaux iPad et Apple Pencil, de nouveaux iPad uniquement ou simplement un Apple Pencil. Mais avec un éventuel lancement à l’horizon, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de donner un aperçu de tout ce à quoi s’attendre avec l’Apple Pencil.

Pointes magnétiques

L’Apple Pencil 3 pourrait être plus polyvalent avec des pointes magnétiques remplaçables de différentes épaisseurs. Une pointe fine peut s’avérer utile pour simplement prendre des notes, tandis que les artistes et les gribouilleurs peuvent utiliser des pointes plus épaisses ou peut-être même une pointe de forme différente.

Mais il est également possible que les embouts remplaçables aient tous la même taille et la même forme, simplement détachables afin de pouvoir être facilement remplacés lorsqu’ils sont usés.

Changement de design

En 2021, des images divulguées présentaient un Apple Pencil de troisième génération avec une longueur plus courte et une finition brillante et arrondie. Nous ne savons pas si cela est toujours d’actualité, mais ce que nous savons, c’est que ce modèle avait un composant de pointe plus grand – un indice qui s’accorde parfaitement avec ces pointes magnétiques échangeables que nous avons mentionnées plus tôt.

Prise en charge USB-C

Actuellement, Apple propose deux crayons : le modèle OG de première génération (compatible avec les iPad économiques) et son frère de deuxième génération (celui compatible avec tous les modèles d’iPad). Cet Apple Pencil original dispose d’un connecteur Lightning. Mais avec la standardisation de l’USB-C dans les produits Apple, il est logique que l’Apple Pencil suive la tendance. Peut-être que le modèle de première génération verra une actualisation USB-C cette année.

Une nouvelle option de couleur ?

Le dernier Apple Pencil – le modèle de deuxième génération – a en fait été lancé en 2018. Ainsi, en 2020, des rumeurs suggéraient que la prochaine itération serait disponible dans des options de couleurs noir et blanc. Ces rumeurs datent de près de trois ans maintenant, il reste donc à voir si elles se révéleront vraies.

De nouveaux iPad sont-ils en route ?

Mark Gurman de Bloomberg et l’analyste Ming-Chi Kuo ont estimé que le lancement de demain ne verra probablement pas de nouveaux iPad. Un rapport précédent montrait que même si une actualisation de tous les iPad était en préparation, elle n’aurait pas lieu ce mois-ci. Mais si tel est le cas, Apple pourrait introduire un nouveau ‌Apple Pencil‌ universel qui fonctionne avec tous les modèles ‌iPad‌.