LG a annoncé le lancement de nouveaux écouteurs Tone Free TWS, les HBS-FN7 et HBS-FN6 en Inde. Les deux modèles d’écouteurs qui ont été dévoilés pour la première fois en Corée du Sud l’année dernière sont dotés de fonctionnalités telles que la technologie Meridian Audio, la compatibilité iOS et Android, etc. De plus, les étuis de charge des écouteurs HBS-FN7 et HBS-FN6 TWS sont dotés de la technologie UVnano qui utilise la lumière ultraviolette pour désinfecter les écouteurs. La société affirme que la station de charge UVnano peut éliminer 99,9% des bactéries susceptibles de plaire aux utilisateurs plus soucieux de leur santé.

Le LG Tone Free HBS-FN6 et le LG Tone Free HBS-FN7 ont un prix de Rs 24 990 et Rs 29 990 en Inde, respectivement. Les deux modèles seront mis en vente à partir de janvier via le site Web de LG India et d’autres canaux officiels. Les écouteurs sont proposés dans les options de couleur noir élégant et blanc moderne, tandis que leur étui de chargement adopte également la même finition. La société n’a pas encore dévoilé ses offres de vente.

En commençant par le LG Tone Free HBS-FN7, les écouteurs mesurent 32,65x16x25 mm (HxLxP) et pèsent 5,6 grammes. Les caractéristiques notables de l’appareil incluent la prise en charge de la suppression active du bruit et trois microphones sur chaque écouteur pour offrir une qualité audio nette pendant les appels téléphoniques. Le réglage du son des écouteurs est assuré par le fabricant audio britannique Meridian Audio. Le LG Tone Free HBS-FN7 est également doté d’une classification IPX4 pour la résistance à la poussière et à l’eau et prend en charge les codecs Bluetooth SBC et AAC pour offrir une qualité audio équilibrée. Pour plus de stabilité, les embouts des écouteurs ont un design ondulé distinct. En terme de batterie, les écouteurs TWS offrent un total de 15 heures d’autonomie avec l’étui de chargement. De plus, cinq minutes de charge rapide fourniraient une heure de lecture de musique.

D’autre part, le LG Tone Free HBS-FN6 mesure 32,77×16,1×25,0 mm (HxLxP) et pèse relativement plus léger à 5,6 grammes. Les écouteurs disposent d’un ajustement dans le canal pour une meilleure isolation passive du bruit, et il existe également un mode de son ambiant pour permettre aux utilisateurs d’entendre leur environnement en activant les microphones pour l’écoute. Les spécifications notables des écouteurs incluent la classification IPX4, la prise en charge des codecs Bluetooth SBC et AAC et la charge sans fil. Le Tone Free HBS-FN6 offre une autonomie totale de 18 heures avec l’étui de chargement.