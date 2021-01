: Samsung a organisé son premier événement en l’espace d’une semaine, ouvrant le Consumer Electronics Show 2021 avec un discours limpide de 30 minutes. Parmi les nouveautés, sa nouvelle gamme de réfrigérateurs sur mesure que vous pouvez mélanger, assortir et combiner dans différentes configurations – le tout en fonction de ce que vous attendez de votre réfrigérateur. Samsung a également lancé son premier téléviseur MicroLED, qui sera disponible dans le commerce dans quelques mois dans un énorme avatar de 110 pouces. Le prix pour cela n’a pas encore été annoncé, mais étant l’un des premiers adaptateurs du secteur, attendez-vous à ce qu’il soit assez cher.

Samsung a également longuement parlé de son écosystème d’IA et de ses logiciels pour maison intelligente, ainsi que de ses efforts en matière de développement durable. Parallèlement aux démos accrocheuses de ses produits pour la maison intelligente, deux des efforts de durabilité de Samsung ont attiré l’attention. Le premier est son passage à ses DRAM et SSD dans ses centres de données et ses serveurs, ce qui peut apparemment faire une différence de 7 TWh (Tera-Watt-heure) dans la consommation d’énergie – c’est apparemment autant d’électricité que toute la Californie consomme en un mois. La seconde concerne les mises à jour logicielles proposées pour les anciens téléphones Samsung Galaxy, qui peuvent les transformer en appareils spécifiques tels que des moniteurs pour bébé ou des télécommandes longue portée pour les appareils. Cela peut vraiment aider les gens à trouver une utilisation pour les vieux téléphones jetés qui ne sont plus rapides ou assez riches en fonctionnalités pour servir de conducteurs quotidiens.