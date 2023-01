Lancement d’une pétition pour améliorer les services de stationnement sur le campus Okanagan de l’UBC

Le vice-président externe du syndicat étudiant de l’Université BC Okanagan veut entamer un dialogue avec l’école pour améliorer l’accès au stationnement sur le campus pour les étudiants.

Cade Desjarlais a lancé une pétition sur Change.org dans l’espoir d’améliorer l’accès au transport en commun et de réduire les coûts de stationnement.

“Il y a eu beaucoup de frustration au cours des deux dernières années.”

Desjarlais dit que le stationnement est dans un système à plusieurs niveaux, ce qui signifie que plus le terrain est éloigné des bâtiments du campus, plus le laissez-passer de stationnement est susceptible d’être bon marché pour l’année scolaire.

“Ceux-ci vont d’environ 600 $ pour un terrain qui représente une randonnée de près de 10 à 15 minutes selon l’endroit où vous vous trouvez sur le campus… c’est environ 900 $ pour un parking plus proche.”

Desjarlias dit que chaque lot a également des tarifs journaliers différents pour les étudiants ou les visiteurs sans laissez-passer.

Certains terrains, dit-il, l’université vend même plus de laissez-passer que de places de stationnement.

« C’est une information que j’essaie d’obtenir », dit Desjarlais au sujet du nombre de laissez-passer vendus par rapport au nombre de places disponibles. L’université a été quelque peu timide quant aux informations qu’elle fournit et a déclaré qu’elle ne disposait tout simplement pas de ces informations.

Desjarlais dit en discutant avec d’autres étudiants et en voyant le terrain lui-même, il dit qu’il est souvent plein et oblige les étudiants à se garer dans un terrain de débordement en terre encore plus loin du campus.

“C’est aussi un problème de sécurité, car les cours durent jusqu’à 21 heures. Marcher seul la nuit dans cette zone… est une perspective dangereuse et dangereuse pour de nombreux étudiants.”

La pétition a recueilli plus de 900 signatures au cours des premières 24 heures sur Change.org.

Desjarlais dit que la pétition ne s’adresse pas seulement aux étudiants, mais aussi à la communauté, car UBCO sert de lieu à de nombreux événements communautaires.

“Notre véritable objectif, je pense, est de saisir la frustration des étudiants, qu’il s’agisse de quelques centaines d’étudiants ou de quelques milliers d’étudiants, cette information est extrêmement pertinente à partager avec les services de stationnement, car on me dit à plusieurs reprises que l’expérience étudiante et la frustration du stationnement ne sont pas ‘n’étant pas exprimé de manière adéquate ou exprimé du tout.

Desjarlais dit qu’il aimerait que les services de transport en commun s’améliorent et que l’université investisse davantage dans les laissez-passer d’autobus, afin que moins d’étudiants aient à conduire eux-mêmes et à trouver une place de stationnement.

Il espère aussi voir baisser le prix des tickets de parking pour mieux tenir compte du budget étudiant.

« Par exemple, si je paie mes 900 $ pour mon laissez-passer de stationnement dans un lot supérieur, si je devais me garer dans un autre lot autour du campus, je pourrais toujours recevoir une contravention ou une amende. Ces billets en ce moment, si vous ne payez pas dans les deux semaines, ils coûtent 30 $. J’aimerais voir ne serait-ce qu’une petite diminution, 20 $ pour le prix d’un billet, peu importe le temps qu’il vous faudra pour payer.

Desjarlais commente que le campus UBCO est difficile d’accès par d’autres moyens que la voiture.

« À l’heure actuelle, le système de transport en commun n’est pas à la hauteur des besoins de nos étudiants.

Black Press a contacté l’université pour obtenir des commentaires.

@thebrittwebster

brittany.webster@blackpress.ca

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter et abonnez-vous à notre quotidien et abonnez-vous à notre newsletter quotidienne.

OkanaganstationnementÉtudiantsUBC