Lancement d’une nouvelle recherche de Madeleine McCann après que la police a reçu «certains conseils» | Nouvelles du Royaume-Uni

Des officiers ont pu être vus entrer dans l’eau ce matin à environ 30 miles de l’endroit où Maddie a disparu (Photo: PA) La police recherche un réservoir au Portugal pour le corps de Madeleine McCann après avoir reçu « certains conseils », a-t-on affirmé, Des plongeurs ont été vus entrer dans l’eau au barrage d’Arade au Portugal ce matin, et des bateaux ont également été vus dans le barrage artificiel. Le site se trouve à environ 30 miles de l’endroit où le bambin britannique a disparu à Praia da Luz en Algarve en 2007. Le procureur allemand Christian Wolter a déclaré: « Nous enquêtons au Portugal sur la base de certains conseils [tip-offs]. «Je ne peux pas divulguer le contexte pour le moment, comme pourquoi nous cherchons là-bas et ce que nous espérons y trouver. Cela restera notre secret pour le moment. Un bateau a également été envoyé dans le réservoir avec deux officiers. Environ 20 à 30 agents pouvaient être vus dans la zone, dont une douzaine avaient des chiens renifleurs. Les agents ne se concentreront pas seulement sur l’eau, mais sur la garrigue environnante. Une équipe de plongeurs a fouillé le réservoir de Barragem do Arade, en Algarve ce matin (Photo: PA)



On pouvait voir les deux officiers en train de sortir un dingy à travers le réservoir (Photo: PA)



Il s’agit de la première opération de recherche majeure depuis 2014 et se trouve à quelques kilomètres de l’endroit où elle a disparu (Photo : Metro.co.uk)



vidéo Des responsables portugais ont été vus en train de sortir un bateau sur le réservoir ce matin (Photo: Getty) Des véhicules et des officiers ont été vus pour la première fois sur le site du réservoir hier après la publication de rapports sur la nouvelle recherche. Plus: Tendance

La police locale a déclaré qu’elle coordonnait les recherches en Algarve à la demande de la police allemande et en présence d’officiers britanniques. Les agents de Scotland Yard sont présents au Portugal afin qu’ils puissent informer la famille de Madeleine s’il y a des développements. L’inspecteur-détective en chef Mark Cranwell a déclaré: «Le Met continue de travailler et de soutenir ses collègues au Portugal et en Allemagne, dans leurs enquêtes sur la disparition de Madeleine McCann. « Les officiers rencontrés seront au Portugal et je suis reconnaissant à la Policia Judiciaria et au Bundeskriminalamt de nous avoir permis d’être présents pendant que leur travail est en cours, afin que nous puissions informer la famille de Madeleine de tout développement. » Le camp a été installé dans les montagnes afin que les agents aient une vue dégagée sur la région (Photo : EPA) Cela survient après que la police allemande a annoncé en juin 2020 qu’elle pensait que Madeleine était morte et que le suspect Christian B était probablement responsable. On prétend que l’agresseur d’enfants condamné et le trafiquant de drogue avaient l’habitude de visiter le réservoir, le qualifiant prétendument de «son paradis». Christian B est actuellement en prison pour avoir violé une femme de 72 ans dans la même zone de la région de l’Algarve d’où Madeleine a disparu, mais il n’a été inculpé d’aucun crime lié à la disparition. Jon Clarke, auteur de My Search for Madeleine, après avoir été le premier journaliste sur les lieux lorsque Madeleine a disparu en 2007, a déclaré que M. Wolter avait reçu la dénonciation d’une « source crédible » en avril. S’adressant à Sky News, M. Clarke a déclaré que la police était « optimiste » quant à la possibilité de retrouver les corps de trois enfants disparus qui n’ont jamais été retrouvés, dont Joana Cipriano, huit ans, portée disparue en 2004, « très proche ». à Praia de Luz. La voie navigable avait déjà été fouillée en 2008 après que l’avocat portugais Marcos Aragao Correia ait payé des plongeurs spécialisés pour vérifier le site. Il a affirmé avoir été informé par des contacts criminels que le corps de Madeleine se trouvait dans le réservoir, mais rien n’a été trouvé. Contactez notre équipe de presse en nous envoyant un e-mail à [email protected] Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page d’actualités. Obtenez votre besoin de savoir

