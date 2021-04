Les dernières superstars à faire équipe avec McDonald’s pour un nouveau repas de célébrités: BTS.

Lundi, le géant de la restauration rapide a annoncé qu’il lancerait The BTS Meal à partir du 26 mai aux États-Unis et dans 11 autres pays. Le repas sera lancé dans près de 50 pays en mai et juin.

La chaîne avait lancé avec succès des repas de célébrités similaires en édition limitée avec les musiciens Travis Scott et J Balvin.

Le repas comprend un poulet McNuggets de 10 pièces, des frites moyennes, un Coca moyen et, pour la première fois aux États-Unis, des sauces au chili doux et à la cajun. McDonald’s dit que les sauces sont inspirées des recettes populaires de ses restaurants en Corée du Sud, d’où est originaire le groupe de garçons.

« Le groupe a de très bons souvenirs avec McDonald’s », a déclaré Big Hit Music, le label de BTS, dans un communiqué. « Nous sommes enthousiasmés par cette collaboration et avons hâte de partager le repas BTS avec le monde. »

Le repas sera disponible aux États-Unis du 26 mai au 20 juin.

Les clients aux États-Unis pourront commander le BTS Meal dans les restaurants et au service au volant, via une commande mobile sans contact dans l’application McDonald’s ou via le service de livraison de la chaîne, McDelivery.

«Nous sommes ravis de rapprocher les clients de leur groupe bien-aimé d’une manière que seul McDonald’s peut – grâce à notre délicieuse cuisine – lorsque nous introduirons la commande de signature BTS dans notre menu le mois prochain», a déclaré Morgan Flatley, directeur du marketing de McDonald’s USA , dans un rapport.

