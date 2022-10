Lancement d’une gamme de peintures au twist glaçant reliant les couleurs aux MALADIES causées par le tabagisme

Une GAMME de peintures d’intérieur avec une touche macabre a été lancée – permettant aux Britanniques de décorer leurs maisons avec de la peinture qui correspond aux nuances des poumons, de la gorge et des pieds endommagés par le tabagisme.

Surnommée « The Killer Collection », six teintes de peinture à couper le souffle ont été assorties à partir de la myriade de teintes vues dans les images choquantes imprimées sur des paquets de cigarettes au Royaume-Uni.

La marque de sachets de nicotine ZYN a lancé la peinture intérieure pour avertir des dangers du tabagisme 1 crédit

Les couleurs des peintures ont été assorties aux nuances vues sur les paquets de cigarettes 1 crédit

Une campagne publicitaire annonçant la gamme et ses noms de peinture évocateurs a également été publiée mettant en valeur la nouvelle gamme.

Un rouge vif, nommé « Ruined Crimson », correspond à une gorge cancéreuse, tandis que « Dark Foot » coïncide avec les nuances violettes d’un pied en décomposition, où un fumeur a perdu un orteil.

Créée par la marque de sachets de nicotine ZYN, la gamme de peinture est conçue pour encourager les Britanniques à abandonner les cigarettes pour des alternatives à risque réduit.

Les autres teintes disponibles incluent « Canine », inspirée des dents tachées de jaune, « Toked Roll-up », qui s’inspire d’un larynx décoloré, « Slow Breath » et « Noir Lung », qui rappellent toutes deux un poumon infecté.

À l’aide de la technologie de correspondance des couleurs, 20 paquets de cigarettes disponibles au Royaume-Uni ont été scannés pour trouver les nuances les plus audacieuses et les plus bizarres trouvées à la suite du tabagisme.

Dans une bande-annonce élégante de 60 secondes pour la gamme de peinture pour la maison, avec un clin d’œil aux campagnes de marques de peinture haut de gamme familières, des pinceaux et des canettes sont montrés versant des touches de couleur sur un fond blanc élégant.

Alors que la bande-annonce attrayante touche à sa fin, les téléspectateurs sont invités à mettre la main sur “The Killer Collection”, qui est disponible pour une durée limitée.

Les sachets de nicotine ZYN contiennent 99 % moins de substances toxiques qu’une cigarette et constituent une alternative sans tabac, sans fumée, sans taches et sans odeur pour les utilisateurs de nicotine.

Le directeur national du Royaume-Uni, Darren Griffin, a déclaré : « Nous espérons que la collection Killer pourra mettre en lumière les dommages irréparables que le tabagisme peut causer à votre « chez-soi pour toujours »… votre corps.

“Notre objectif principal est d’inciter les fumeurs à trouver des alternatives moins nocives et espérons que nous contribuons à la conversation sur les nombreuses options qui existent pour les fumeurs qui veulent continuer avec la nicotine, mais qui en ont assez de fumer.

“Ensemble, nous ferons progresser l’horizon 2030 sans fumée.”

La collection Killer est disponible pour une durée limitée et peut être demandée gratuitement en envoyant un e-mail à zyn@killercollection.com avec votre nom, adresse et couleur de peinture préférée.

Zyn veut mettre en lumière les effets du tabagisme avec la gamme, qui comprend des goûts de ‘Noir Lung’ pour représenter un poumon infecté 1 crédit