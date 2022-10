Lancement d’une étude sur les OVNIS par une équipe d’étude sélectionnée par la NASA

Inscrivez-vous à la newsletter scientifique Wonder Theory de CNN. Explorez l’univers avec des nouvelles sur des découvertes fascinantes, des avancées scientifiques et plus encore.





Les responsables de la NASA ont sélectionné une équipe de 16 scientifiques et experts qui plongeront dans les mystères entourant les phénomènes aériens non identifiés – plus connus sous le nom d’objets volants non identifiés ou OVNI. L’étude indépendante a débuté lundi.

Le groupe comprendra des experts de nombreuses disciplines – y compris l’astrobiologie, la science des données, l’océanographie, la génétique, la politique et la science planétaire – ainsi que l’astronaute à la retraite de la NASA Scott Kelly, ancien pilote de chasse et pilote d’essai et capitaine à la retraite de l’US Navy.

L’agence spatiale, qui a annoncé pour la première fois qu’elle formait le groupe en juin, avait précédemment révélé que l’équipe serait dirigée par l’astrophysicien David Spergel, président de la Simons Foundation à New York.​​

Le nouveau groupe ne cherchera pas nécessairement à déterminer exactement ce que sont les PAN, qui ont été vus se déplacer dans l’espace aérien militaire restreint au cours des dernières décennies. Au lieu de cela, l’équipe cherchera à déterminer exactement comment il est préférable pour la NASA d’aborder une étude plus approfondie du phénomène.

L’agence spatiale a déjà noté que le nombre limité d’observations de PAN a difficile de tirer des conclusions scientifiques sur la nature de tels événements.

“Sans accès à un vaste ensemble de données, il est presque impossible de vérifier ou d’expliquer une observation, donc l’objectif de l’étude est d’informer la NASA des données possibles qui pourraient être collectées à l’avenir pour discerner scientifiquement la nature de l’UAP”, selon à un communiqué de presse de la NASA.

Il y a eu plusieurs études sur les PAN réalisées par diverses branches du gouvernement américain, y compris un rapport du Pentagone qui a été déclassifié en juin 2021, bien qu’aucun n’ait donné au public une réponse claire sur ce que pourraient être les UAP. Les fonctionnaires à La NASA réfléchit depuis longtemps à la manière d’étudier les UAP de manière formelle, mais elle voulait s’assurer qu’elle l’abordait de la bonne manière, a déclaré Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la Direction des missions scientifiques de la NASA, en juin.

Cette étude, qui devrait durer environ neuf mois, sera également entièrement non classifiée et dans le domaine public.

“Explorer l’inconnu dans l’espace et l’atmosphère est au cœur de ce que nous sommes à la NASA”, a déclaré Zurbuchen dans un communiqué vendredi. « Comprendre les données dont nous disposons sur les phénomènes aériens non identifiés est essentiel pour nous aider à tirer des conclusions scientifiques sur ce qui se passe dans notre ciel. Les données sont le langage des scientifiques et rendent l’inexplicable, explicable.

Plus précisément, l’équipe recherchera des données sur “les événements dans le ciel qui ne peuvent pas être identifiés comme des aéronefs ou des phénomènes naturels connus – d’un point de vue scientifique”, a déclaré l’agence.

Les phénomènes aériens non identifiés présentent un intérêt, La NASA a déclaré, du point de vue de la sécurité et de la sûreté. Il n’y avait aucune preuve que les UAP soient d’origine extraterrestre, a souligné la NASA lors de l’annonce initiale en juin.

L’agence spatiale a longtemps été chargée de trouver la vie ailleurs, c’est pourquoi les programmes d’astrobiologie font partie de son objectif. Le Mars Le rover Persévérance recherche actuellement des signes de vie ancienne qui auraient pu exister sur la planète rouge tandis que de futures missions sont en cours de développement pour rechercher des signes de vie sur les mondes océaniques de notre système solaire.

L’agence abordera l’étude UAP comme elle le ferait pour toute autre étude scientifique, en prenant un domaine pauvre en données et en le rendant digne d’une enquête et d’une analyse scientifiques.

“Il y a plusieurs fois où quelque chose qui semblait presque magique s’est avéré être un nouvel effet scientifique”, a déclaré Zurbuchen en juin.

Compte tenu des problèmes de sécurité nationale et de sécurité aérienne qui ont été soulevés avec les PAN, les scientifiques veulent examiner les observations et déterminer si celles-ci sont naturelles ou doivent être expliquées autrement.

Parler de PAN dans un environnement scientifique traditionnel peut être méprisé ou considéré comme quelque chose sans rapport avec la science, mais Zurbuchen a déclaré qu’il “s’oppose avec véhémence à cela”.

“Je crois vraiment que la qualité de la science ne se mesure pas seulement par les résultats qui en découlent, mais aussi par les questions que nous sommes prêts à aborder avec la science”, a-t-il déclaré plus tôt cette année.

Comme les autres comités d’examen des subventions standard de la NASA, le budget estimé pour ce projet se situe entre des dizaines de milliers de dollars et pas plus de 100 000 dollars, a déclaré Daniel Evans, administrateur associé adjoint adjoint pour la recherche à la direction des missions scientifiques de la NASA.

D’emblée, il est difficile d’anticiper ce que l’étude révélera. “Nous devrions être ouverts à l’idée que nous examinons plusieurs phénomènes différents”, a déclaré Spergel plus tôt cette année.

“Je pense que nous devons aborder toutes ces questions avec humilité”, a déclaré Spergel. « J’ai passé la plus grande partie de ma carrière en tant que cosmologiste. Je peux vous dire que nous ne savons pas ce qui compose 95% de l’univers. Il y a donc des choses que nous ne comprenons pas. J’espère que cette étude nous fera avancer pour mieux comprendre ces phénomènes. Mais en fin de compte, nous pouvons conclure que nous ne comprenons toujours pas de nombreux aspects d’eux et avons peut-être une feuille de route sur la façon de progresser.